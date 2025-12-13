El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras vencer 2-0 al Brighton

El Liverpool venció 2-0 al Brighton en la jornada 16 de la Premier League, pero el gran foco estuvo en el regreso de Mohamed Salah. Su reaparición en Anfield marcó el tono emocional del partido, con una afición que lo ovacionó y reafirmó su importancia dentro del proyecto, más allá del resultado. El egipcio volvió a sentirse central en un escenario que lo reconoce como referente.

Salah, histórico del club, venía de días tensos por temas contractuales que incluso lo dejaron fuera ante el Inter en Champions. Arne Slot decidió reintegrarlo y una lesión de Joe Gomez al minuto 25 adelantó su ingreso. Falló una ocasión clara, pero el respaldo del estadio fue total, dejando mensajes que trascienden lo deportivo.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Tottenham Hotspur vs. Liverpool, jornada 17 de la Premier League

Una semana después, previo a las Navidades, los Reds volverán a participar en un desafío de máxima exigencia, ya que visitan el Tottenham Hotspur Stadium para chocar frente a unos Spurs quienes también serán sus oponentes por cupos de UCL en el siguiente ejercicio.

20/12/25: Tottenham Hotspur vs. Liverpool - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)

Liverpool vs. Wolverhampton, jornada 18 de la Premier League

Quizás el único de los venideros cinco cotejos que, sobre el papel, se antoja placentero para la oncena de Merseyside será el del 27 de diciembre cuando funja de local contra unos Wolves que marchan últimos en la clasificación y, de no despertar rápidamente, coleccionarán papeletas para descender de categoría.

27/12/25: Liverpool vs. Wolverhampton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16.00 ESP)

Liverpool vs. Leeds United, jornada 19 de la Premier League

Arriba el año nuevo y con ello, el Leeds United vuelve a aparecer en el camino del Liverpool, pero en Anfield. Será el segundo compromiso liguero al hilo para unos Reds que seguramente necesitarán sumar otras tres unidades en su objetivo de meterse entre los cinco primeros lugares del poderoso torneo local.

01/01/25: Liverpool vs. Leeds United - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)

Fulham vs Liverpool, jornada 20 de la Premier League

El equipo de Craven Cottage querrá dar el golpe para soñar con mantenerse en la Premier League, ya que hoy está en el puesto 15, cerca del descenso al Championship

04/01/25: Fulham vs Liverpool - Premier League (10hs ET US, 9hs MX DF, 16hs ESP)

Arsenal vs Liverpool, jornada 21 de la Premier League

En la continuidad del nuevo año, el Liverpool tendrá la difícil tarea de visitar a uno de los candidatos al título: el Arsenal. Los de Mikel Arteta, al momento de la publicación de este artículo, son los líderes de la Premier League.

08/01/26: Arsenal vs Liverpool - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool

Rival Fecha Hora TV Competición Tottenham 20 de diciembre 12:30 USA

11:30 MEX 18.30 ESP USA: NBC

MX: Fox One

ESP: DAZN Premier League Wolves 27 de diciembre 10:00 USA

09:00 MEX 16.00 ESP USA: NBC

MX: Fox One

ESP: DAZN Premier League Leeds 01 de enero 12:30 USA

11:30 MEX 18.30 ESP USA: NBC

MX: Fox One

ESP: DAZN Premier League Fulham 4 de enero 10:00 USA

09:00 MEX

16:00 ESP USA: NBC

MX: Fox One

ESP: DAZN Premier League Arsenal 8 de enero 15:00 USA

14:00 MEX 21:00 ESP USA: NBC

MX: Fox One

ESP: DAZN Premier League

