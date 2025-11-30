Sports Illustrated Fútbol

El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras vencer 2-0 al West Ham

Los Reds consiguieron su primera victoria después de tres derrotas al hilo
Bruno Pernigotti|
West Ham United v Liverpool - Premier League
West Ham United v Liverpool - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El Liverpool se impuso al West Ham por marcador de 0-2 en su visita al Estadio Olímpico de Londres. El conjunto dirigido de Arne Slot rompió su mala racha de tres derrotas consecutivas y venció a los Hammers con goles de Cody Gakpo y Alexander Isak, quien consiguió su primer diana con el jersey de los Reds.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo dirigido por Arne Slot.

Liverpool vs. Sunderland, jornada 14 de la Premier League

Hugo Ekitike debe elevar su producción goleadora en el Liverpool
El Liverpool necesita que Hugo Ekitike empiece a marcar más goles | Michael Regan/GettyImages

El Pool no podrá confiarse el siguiente miércoles debido a que, pese a fungir de local, su rival será un Sunderland de sorpresivo ejercicio liguero, siendo séptimo hasta la jornada 12, al margen de no atravesar un momento positivo.

  • 03/12/25: Liverpool vs. Sunderland - Premier League - 15:15 US, 14:15 MX, 21:15 ESP

Leeds United vs. Liverpool , jornada 15 de la Premier League

Salah marcó doblete en su última visita al campo del Leeds
El Liverpool no visita al Leeds desde abril del 2023 | Naomi Baker/GettyImages

Los Reds no actúan a domicilio en el mítico Elland Road desde abril de 2023, cuando dobletes de Mo Salah y el desaparecido Diogo Jota encabezaron una goleada de 1-6 contra el Leeds. Pues de cara al partido del 6 de diciembre, la tropa de Slot también debería salir airosa.

  • 06/12/25: Leeds United vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP

Inter de Milán vs. Liverpool, jornada 6 de la Champions League

El Liverpool eliminó al Inter en los octavos de la Champions 2021/2022
El Liverpool no visita el Giuseppe Meazza desde febrero del 2022 | James Williamson - AMA/GettyImages

Pasadas las 72 horas de su cotejo en Leeds, el Liverpool tendrá otro viaje, pero a priori hostil y por la Champions, ya que retará al Inter de Milán, uno de los equipos dentro del top 8 en esta fase inicial. Será la primera visita de los Reds al Giuseppe Meazza desde aquella ida de octavos de final en la edición 2021/2022 del mismo certamen continental.

  • 09/12/25: Inter de Milán vs. Liverpool - UEFA Champions League - 15:00 US, 14:00 MX, 21.00 ESP

Liverpool vs. Brighton, jornada 16 de la Premier League

Liverpool le ganó un juego y perdió otro contra el Brighton en la pasada Premier League
Liverpool y Brighton dirimieron duras batallas en el curso anterior | Visionhaus/GettyImages

La mencionada cadena de desafíos del cuadro de Anfield culmina el 13 de diciembre, recibiendo a un siempre incómodo Brighton, que además es uno de sus rivales directos por las plazas cuatro y cinco, que permiten disputar la Liga de Campeones.

  • 13/12/25: Liverpool vs. Brighton - Premier League - 10:00 US, 09:00 MX, 16.00 ESP

Tottenham vs. Liverpool, jornada 17 de la Premier League

Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4
Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Visionhaus/GettyImages

En la previa de la navidad, el Liverpool viajará a Londres para medirse con el Tottenham en condición de visitante, en un partido extremadamente riesgoso por la actualidad Red.

  • 20/12/25: Tottenham vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP

Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool

Rival

Fecha

Hora

Competición

Canal TV

Sunderland

3 de diciembre

15:15 US
14:15 MX
21.15 ESP

Premier League

USA: Peacock
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Leeds United

6 de diciembre

12:30 US
11:30 MX
18.30 ESP

Premier League

USA: Peacock
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Inter de Milán

9 de diciembre

15:00 US
14:00 MX
21.00 ESP

Champions League

USA: Paramount+
MX: TNT
ESP: Movistar Liga de Campeones

Brighton

13 de diciembre

10:00 US
09:00 MX
16.00 ESP

Premier League

USA: Peacock
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Tottenham

20 de diciembre

12:30 US
11:30 MX
18.30 ESP

Premier League

USA: Peacock
MX: Caliente TV
ESP: DAZN

Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

