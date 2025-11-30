El Liverpool se impuso al West Ham por marcador de 0-2 en su visita al Estadio Olímpico de Londres. El conjunto dirigido de Arne Slot rompió su mala racha de tres derrotas consecutivas y venció a los Hammers con goles de Cody Gakpo y Alexander Isak, quien consiguió su primer diana con el jersey de los Reds.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo dirigido por Arne Slot.

Liverpool vs. Sunderland, jornada 14 de la Premier League

El Liverpool necesita que Hugo Ekitike empiece a marcar más goles | Michael Regan/GettyImages

El Pool no podrá confiarse el siguiente miércoles debido a que, pese a fungir de local, su rival será un Sunderland de sorpresivo ejercicio liguero, siendo séptimo hasta la jornada 12, al margen de no atravesar un momento positivo.

03/12/25: Liverpool vs. Sunderland - Premier League - 15:15 US, 14:15 MX, 21:15 ESP

Leeds United vs. Liverpool , jornada 15 de la Premier League

El Liverpool no visita al Leeds desde abril del 2023 | Naomi Baker/GettyImages

Los Reds no actúan a domicilio en el mítico Elland Road desde abril de 2023, cuando dobletes de Mo Salah y el desaparecido Diogo Jota encabezaron una goleada de 1-6 contra el Leeds. Pues de cara al partido del 6 de diciembre, la tropa de Slot también debería salir airosa.

06/12/25: Leeds United vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP

Inter de Milán vs. Liverpool, jornada 6 de la Champions League

El Liverpool no visita el Giuseppe Meazza desde febrero del 2022 | James Williamson - AMA/GettyImages

Pasadas las 72 horas de su cotejo en Leeds, el Liverpool tendrá otro viaje, pero a priori hostil y por la Champions, ya que retará al Inter de Milán, uno de los equipos dentro del top 8 en esta fase inicial. Será la primera visita de los Reds al Giuseppe Meazza desde aquella ida de octavos de final en la edición 2021/2022 del mismo certamen continental.

09/12/25: Inter de Milán vs. Liverpool - UEFA Champions League - 15:00 US, 14:00 MX, 21.00 ESP

Liverpool vs. Brighton, jornada 16 de la Premier League

Liverpool y Brighton dirimieron duras batallas en el curso anterior | Visionhaus/GettyImages

La mencionada cadena de desafíos del cuadro de Anfield culmina el 13 de diciembre, recibiendo a un siempre incómodo Brighton, que además es uno de sus rivales directos por las plazas cuatro y cinco, que permiten disputar la Liga de Campeones.

13/12/25: Liverpool vs. Brighton - Premier League - 10:00 US, 09:00 MX, 16.00 ESP

Tottenham vs. Liverpool, jornada 17 de la Premier League

Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Visionhaus/GettyImages

En la previa de la navidad, el Liverpool viajará a Londres para medirse con el Tottenham en condición de visitante, en un partido extremadamente riesgoso por la actualidad Red.

20/12/25: Tottenham vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP

Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool