El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras vencer 2-0 al West Ham
El Liverpool se impuso al West Ham por marcador de 0-2 en su visita al Estadio Olímpico de Londres. El conjunto dirigido de Arne Slot rompió su mala racha de tres derrotas consecutivas y venció a los Hammers con goles de Cody Gakpo y Alexander Isak, quien consiguió su primer diana con el jersey de los Reds.
A continuación, los próximos cinco partidos del equipo dirigido por Arne Slot.
Liverpool vs. Sunderland, jornada 14 de la Premier League
El Pool no podrá confiarse el siguiente miércoles debido a que, pese a fungir de local, su rival será un Sunderland de sorpresivo ejercicio liguero, siendo séptimo hasta la jornada 12, al margen de no atravesar un momento positivo.
- 03/12/25: Liverpool vs. Sunderland - Premier League - 15:15 US, 14:15 MX, 21:15 ESP
Leeds United vs. Liverpool , jornada 15 de la Premier League
Los Reds no actúan a domicilio en el mítico Elland Road desde abril de 2023, cuando dobletes de Mo Salah y el desaparecido Diogo Jota encabezaron una goleada de 1-6 contra el Leeds. Pues de cara al partido del 6 de diciembre, la tropa de Slot también debería salir airosa.
- 06/12/25: Leeds United vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP
Inter de Milán vs. Liverpool, jornada 6 de la Champions League
Pasadas las 72 horas de su cotejo en Leeds, el Liverpool tendrá otro viaje, pero a priori hostil y por la Champions, ya que retará al Inter de Milán, uno de los equipos dentro del top 8 en esta fase inicial. Será la primera visita de los Reds al Giuseppe Meazza desde aquella ida de octavos de final en la edición 2021/2022 del mismo certamen continental.
- 09/12/25: Inter de Milán vs. Liverpool - UEFA Champions League - 15:00 US, 14:00 MX, 21.00 ESP
Liverpool vs. Brighton, jornada 16 de la Premier League
La mencionada cadena de desafíos del cuadro de Anfield culmina el 13 de diciembre, recibiendo a un siempre incómodo Brighton, que además es uno de sus rivales directos por las plazas cuatro y cinco, que permiten disputar la Liga de Campeones.
- 13/12/25: Liverpool vs. Brighton - Premier League - 10:00 US, 09:00 MX, 16.00 ESP
Tottenham vs. Liverpool, jornada 17 de la Premier League
En la previa de la navidad, el Liverpool viajará a Londres para medirse con el Tottenham en condición de visitante, en un partido extremadamente riesgoso por la actualidad Red.
- 20/12/25: Tottenham vs. Liverpool - Premier League - 12:30 US, 11:30 MX, 18.30 ESP
Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal TV
Sunderland
3 de diciembre
15:15 US
Premier League
USA: Peacock
Leeds United
6 de diciembre
12:30 US
Premier League
USA: Peacock
Inter de Milán
9 de diciembre
15:00 US
Champions League
USA: Paramount+
Brighton
13 de diciembre
10:00 US
Premier League
USA: Peacock
Tottenham
20 de diciembre
12:30 US
Premier League
USA: Peacock
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo