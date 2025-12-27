El Liverpool derrotó este fin de semana al Wolverhampton Wanderers por marcador de 2-1. Por parte de los Reds anotaron Florian Wirtz y Ryan Gravenberch. Con este resultado, el equipo dirigido por Arne Slot escaló de manera provisional al cuarto lugar de la tabla general, en espera de lo que haga el Chelsea.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Liverpool vs. Leeds United, jornada 19 de la Premier League

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-LEEDS | SHAUN BOTTERILL/GettyImages

Arriba el año nuevo y con ello, el Leeds United vuelve a aparecer en el camino del Liverpool, pero en Anfield. Será el segundo compromiso liguero al hilo para unos Reds que seguramente necesitarán sumar otras tres unidades en su objetivo de meterse entre los cinco primeros lugares del poderoso torneo local.

01/01/25: Liverpool vs. Leeds United - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)

Fulham vs Liverpool, jornada 20 de la Premier League

Fulham v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El equipo de Craven Cottage querrá dar el golpe para soñar con mantenerse en la Premier League, ya que hoy está en el puesto 15, cerca del descenso al Championship

04/01/25: Fulham vs Liverpool - Premier League (10hs ET US, 9hs MX DF, 16hs ESP)

Arsenal vs Liverpool, jornada 21 de la Premier League

Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super League | Alex Burstow/GettyImages

En la continuidad del nuevo año, el Liverpool tendrá la difícil tarea de visitar a uno de los candidatos al título: el Arsenal. Los de Mikel Arteta, al momento de la publicación de este artículo, son los líderes de la Premier League.

08/01/26: Arsenal vs Liverpool - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)

Liverpool vs Barnsley, tercera ronda de la FA Cup

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Sebastian Frej/GettyImages

El Liverpool enfrentará al octavo de la Tercera División por la FA Cup y no quiere ningún sobresalto, por lo que no sorprendería que Arne Slot disponga de un equipo lleno de figuras para este choque.

12/01/26: Liverpool vs Barnsley - FA Cup (1445 USA, 13:45 MEX, 20:45 ESP)

Liverpool vs Burnley, jornada 22 de la Premier League

AFC Bournemouth v Burnley - Premier League - Vitality Stadium | Andrew Matthews - PA Images/GettyImages

Los dirigidos por Arne Slot se enfrentarán a un Burnley urgido de puntos para salir de la zona de descenso, en lo que puede ser un duelo de alto riesgo para los locales si llegan a la segunda mitad de enero sin afirmarse.

17/01/26: Liverpool vs Burnley - Premier League (10:00 USA, 09:00 MEX, 16:00 ESP)

