El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras vencer 2-1 al Tottenham
El Liverpool visitó un campo difícil como es el Tottenham Hotspur Stadium para medirse a los Spurs en la 17ª jornada de la Premier League. Los Reds se impusieron por marcador de 2-1 con goles de Alexander Isak y Hugo Ekitike.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.
Liverpool vs. Wolverhampton, jornada 18 de la Premier League
Quizás el único de los venideros cinco cotejos que, sobre el papel, se antoja placentero para la oncena de Merseyside será el del 27 de diciembre cuando funja de local contra unos Wolves que marchan últimos en la clasificación y, de no despertar rápidamente, coleccionarán papeletas para descender de categoría.
- 27/12/25: Liverpool vs. Wolverhampton - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16.00 ESP)
Liverpool vs. Leeds United, jornada 19 de la Premier League
Arriba el año nuevo y con ello, el Leeds United vuelve a aparecer en el camino del Liverpool, pero en Anfield. Será el segundo compromiso liguero al hilo para unos Reds que seguramente necesitarán sumar otras tres unidades en su objetivo de meterse entre los cinco primeros lugares del poderoso torneo local.
- 01/01/25: Liverpool vs. Leeds United - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18.30 ESP)
Fulham vs Liverpool, jornada 20 de la Premier League
El equipo de Craven Cottage querrá dar el golpe para soñar con mantenerse en la Premier League, ya que hoy está en el puesto 15, cerca del descenso al Championship
- 04/01/25: Fulham vs Liverpool - Premier League (10hs ET US, 9hs MX DF, 16hs ESP)
Arsenal vs Liverpool, jornada 21 de la Premier League
En la continuidad del nuevo año, el Liverpool tendrá la difícil tarea de visitar a uno de los candidatos al título: el Arsenal. Los de Mikel Arteta, al momento de la publicación de este artículo, son los líderes de la Premier League.
- 08/01/26: Arsenal vs Liverpool - Premier League (15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP)
Liverpool vs Barnsley, tercera ronda de la FA Cup
El Liverpool enfrentará al octavo de la Tercera División por la FA Cup y no quiere ningún sobresalto, por lo que no sorprendería que Arne Slot disponga de un equipo lleno de figuras para este choque.
- 12/01/26: Liverpool vs Barnsley - FA Cup (1445 USA, 13:45 MEX, 20:45 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del Liverpool
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Wolves
27 de diciembre
10:00 USA
USA: NBC
Premier League
Leeds
01 de enero
12:30 USA
USA: NBC
Premier League
Fulham
4 de enero
10:00 USA
USA: NBC
Premier League
Arsenal
8 de enero
15:00 USA
USA: NBC
Premier League
Barnsley
12 de enero
14:15 USA
USA: ESPN Select
FA Cup
