El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras ganar 2-1 frente al Real Madrid

El Manchester City arriba al Bernabéu para su ya clásico enfrentamiento de UEFA Champions League contra el Real Madrid, en su mejor momento del último año y medio. Esto lo refrendó al ganar 2-1 en casa de los merengues.

En efecto y pese a que los Sky Blues lucen obligados a cuanto menos sumar un punto en el Teatro de la Castellana el miércoles, a fin de mantener buenas opciones de clasificar directo a octavos de final en la máxima competición continental, sus cinco victorias en los seis encuentros más recientes de Premier League los posicionan muy cerca del líder del mencionado campeonato inglés, el Arsenal.

De ese modo, la escuadra que entrena Pep Guardiola afrontará un calendario inmediato de cinco partidos, cuatro de ellos por Premier, en los que debería salir airoso al menos en tres de ellos, junto a uno de eliminación directa en la Copa de la Liga, el cual puede servir para acercarse a levantar un trofeo próximamente.

Crystal Palace vs. Manchester City, jornada 16 de la Premier League

El Crystal Palace le ganó al Manchester City la final de la pasada FA Cup | Visionhaus/GettyImages

Si hay un desafío reciente, sobre el papel, de máxima hostilidad para el City es su visita este domingo a Selhurst Park, la casa de un Palace que es cuarto en la clasificación general y que le ganó precisamente a la oncena de Guardiola en mayo pasado en la final de la FA Cup, Mientras tanto, ambos equipos igualaron a dos dianas hace un año en el mismo escenario.

14/12/25: Crystal Palace vs. Manchester City - Premier League (09:00 ET US, 08:00 MX DF, 15:00 ESP)

Manchester City vs. Brentford, cuartos de final de la EFL Cup

El City de Haaland será muy favorito para eliminar al Brentford en Copa de la Liga | ADRIAN DENNIS/GettyImages

El conjunto ciudadano acumula más de un año sin levantar un trofeo, así que su duelo de cuartos de final de la Copa de la Liga ante el Brentford, el miércoles 17 de diciembre, es una buena oportunidad para acercarse a conseguir un título, próximamente. Eso sí, es factible que Guardiola alterne titulares con suplentes para dicho emparejamiento.

17/12/25: Manchester City vs. Brentford - EFL Cup (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs. West Ham United, jornada 17 de la Premier League

Phil Foden le marcó al West Ham a inicios del año calendario 2025 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Menos de 72 horas luego del partido copero, los Sky Blues volverán a accionar en su feudo, el Etihad Stadium, pero por la Premier, dado que recibirán a un West Ham que de nuevo pelea por no descender. En consecuencia, tendría que ser un juego placentero para la entidad que ha conseguido seis reinados en la categoría de honor inglesa desde el 2018.

20/12/25: Manchester City vs. West Ham United - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Nottingham Forest vs. Manchester City, jornada 18 de la Premier League

El City debería vencer a domicilio al Forest | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Pasada la navidad, el 27 de diciembre, el Manchester City tendrá su segundo cotejo al hilo versus un equipo candidato a descender; pues visitará al Nottingham Forest con el objetivo conciso de sumar otras tres unidades y seguir su pulso con el Arsenal por la cima del torneo de la regularidad.

27/12/25: Nottingham Forest vs. Manchester City - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Sunderland vs. Manchester City, jornada 19 de la Premier League

El Manchester City goleó al Sunderland el pasado fin de semana | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Los Citizens cerrarán esta cadena de encuentros precisamente en año nuevo, cuando visiten a unos Black Cats a los que vienen de golear 3x0 el último sábado en el partido de la primera vuelta, en el Etihad. Que nadie se sorprenda si los pupilos de Guardiola empiezan el 2026 como líderes de la Premier.

01/01/26: Sunderland vs. Manchester City - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)