El calendario con los próximos partidos de Cruz Azul tras caer 2-1 ante Pachuca

El Cruz Azul recibió a los Tuzos del Pachuca para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Clausura 2026, y, contra todo pronóstico, los cementeros cayeron 2-1- El Rebaño Sagrado, actual lider de la competencia, tiene la mesa servida para cerrar la competencia en la cima del campeonato.

Aquí te dejamos el calendario del Cruz Azul, luego de perder en casa ante los hidalguenses.

América vs Cruz Azul, jornada 14 de la Liga MX

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

América y Cruz Azul tienen una de las rivalidades más intensas de todo el futbol mexicano. En este torneo, ambas escuadras viven realidades contrastantes. El cuadro cementero ha tenido un rendimiento espectacular desde el inicio del certamen, mientras que las Águilas han tenido un desempeño irregular.

Cruz Azul vs Tijuana, jornada 15 de la Liga MX

FBL-MEX-TIJUANA-CRUZ AZUL | GUILLERMO ARIAS/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)

Cruz Azul no suele tener un día de campo cuando se mide a Xolos. En sus diez duelos más recientes, la Máquina suma cinco victorias por cuatro del cuadro de Tijuana, y solamente un empate.

Querétaro vs Cruz Azul, jornada 16 de la Liga MX

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Querétaro

Estadio: Estadio Corregidora

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

En este duelo se verán las caras dos proyectos completamente diferentes: Cruz Azul, que compite por el título semestre a semestre, y Querétaro, un equipo que suele terminar en las últimas posiciones en cada torneo.

Cruz Azul vs Necaxa, jornada 17 de la Liga MX

Necaxa v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de abril

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó con un frío empate a un gol. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Victoria.

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