El calendario con los próximos partidos de Cruz Azul tras caer 3-0 ante el LAFC

Cruz Azul cayó por marcador de 3-0 ante el LAFC en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El vigente campeón de la competencia estaría a punto de la eliminación y tendrá que hacer un partido perfecto en casa para tratar de darle la vuelta al marcador.

A continuación te presentamos los próximos compromisos de los celestes.

América vs Cruz Azul, jornada 14 de la Liga MX

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Cruz Azul tuvo un gran rendimiento en la primera mitad de la temporada, pero en el cierre de la fase regular le está costando y su desempeño está cayendo. La Máquina Celeste marcha en la segunda posición de la tabla y jugará ante el América, sexto de la clasificación, en el Estadio Azteca. ¿Quién se llevará el Clásico Joven?

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Cruz Azul vs LAFC - vuelta de cuartos de final, Concachampions

Los Angeles Football Club v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup 2026 | Kevork Djansezian/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de abril

Lugar: Puebla

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

El cuadro cementero cayó ante los angelinos por marcador de 3-0 y prácticamente esta eliminado de la competencia. El equipo de Nicolás Larcamón fue superado de inicio a fin en la ida de los cuartos de final y necesita de un verdadero milagro para dar la vuelta al resultado.

Cruz Azul vs Tijuana, jornada 15 de la Liga MX

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México)

La Máquina Celeste necesita cerrar la fase regular del torneo Clausura 2026 con fortaleza. El objetivo es quedar dentro de los primeros cuatro equipos de la tabla para recibir los duelos de vuelta de la liguilla en su estadio. Xolos ha tenido un rendimiento irregular este semestre, pero no está tan lejos de los puestos de postemporada y todavía tiene oportunidad de avanzar.

Querétaro vs Cruz Azul, jornada 16 de la Liga MX

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: Querétaro

Estadio: Estadio Corregidora

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

Querétaro tiene una de las plantillas más modestas del futbol mexicano y se encuentra en los últimos puestos de la liga. Sin embargo, los Gallos Blancos podrían darle una sorpresa al Cruz Azul, como lo hicieron con el Toluca.

Cruz Azul vs Necaxa, jornada 17 de la Liga MX

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 26 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Estadio Azteca

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

El Cruz Azul cerrará la fase regular del torneo midiéndose ante el Necaxa. En sus cinco duelos más recientes, la Máquina Celeste suma tres victorias y dos empates frente a los Rayos. Su última derrota ante los hidrocálidos fue en el Clausura 2023.