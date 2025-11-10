El "Calendario Cruyff": por qué el Barcelona tiene ventaja por sobre el Real Madrid en el calendario

El FC Barcelona le recortó dos puntos al Real Madrid en esta jornada al haber vencido por 4-2 al Celta de Vigo en condición de visitante, luego de que el Merengue iguale con el Rayo Vallecano fuera de casa.



Ahora, la diferencia en favor de la capital de España es de tan solo tres unidades: los de Xabi Alonso tienen 31 puntos y los de Hansi Flick escalaron a los 28, poniéndole una interesante cuota de picante a la temporada de la Primera División del fútbol español.

RC Celta de Vigo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Según analizó Mundo Deportivo, el Barcelona jugará sus próximos cuatro encuentros bajo lo conocido como el "Calendario Cruyff", ya que el mítico neerlandés, en su faceta de entrenador, era fanático de jugar antes que sus rivales directos para meter presión en la lucha por la cima de LaLiga.

En la 14 se repite la modalidad, con el Barcelona enfrentándose al Alavés de local el sábado 29 y el Real Madrid visitando al Girona el domingo 30. Por supuesto, para saber si aplica el "Calendario Cruyff", habrá que esperar a los resultados de la jornada anterior.

La 19 será adelantada por la participación de los clubes en la Supercopa Española en enero y tendrán el mismo formato del calendario, con el Barca jugando el martes y el Real el miércoles. La última sería el 6 y 7 de diciembre respectivamente, donde los de Flick visitarán al Real Betis y los de Xabi Alonso recibirán al Celta de Vigo de Claudio Giráldez.

