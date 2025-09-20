El Liverpool afronta el mes de septiembre pasando por tres competiciones: la Premier League, la EFL Cup y la Champions League. Hoy, los red han logrado un triunfo ajustado frente a su máximo rival, el Everton. Gravenberch y Ekitike anotaron los tantos de los de Anfield, y Gana Gueye recortó distancias en el marcador.

Dieciseisavos de EFL Cup: Liverpool vs Southampton (Anfield, 23 de septiembre)

Southampton v Portsmouth - Sky Bet Championship | Cameron Howard/GettyImages

El camino en la Copa de la Liga comienza en Anfield con un duelo frente al Southampton, equipo recién ascendido a la Premier. A priori, los de Arne Slot parten como favoritos, pero este torneo siempre ha sido terreno fértil para las sorpresas. El técnico neerlandés probablemente apueste por dar minutos a jugadores de rotación y jóvenes de la cantera, aunque sin descuidar la necesidad de avanzar. Un triunfo serviría como inyección de confianza y para mantener vivas las opciones de levantar un título adicional esta temporada.

Liverpool vs Southampton - 1/16 de EFL Cup

Jornada 6: Crystal Palace vs Liverpool (Selhurts Park, 27 de septiembre)

Crystal Palace v Millwall - Carabao Cup Third Round | Tom Dulat/GettyImages

El regreso a la liga llevará al Liverpool a un estadio siempre incómodo: Selhurst Park. El Crystal Palace suele crecerse en casa, con un estilo físico y directo que puede complicar la salida de balón de los reds. Para Slot, será clave mantener la concentración defensiva y aprovechar la velocidad de sus extremos para castigar al rival en transición.

Crystal Palace vs Liverpool - Jornada 6 de Premier League

Champions League: Galatasaray vs Liverpool (Rams Park, 30 de septiembre)

Eintracht Frankfurt v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Alex Grimm/GettyImages

En la segunda jornada de la fase liguera de Champions, el Liverpool viaja a Estambul para enfrentar a un Galatasaray que convierte su estadio en un auténtico infierno para los visitantes. La presión del público turco y la intensidad del rival exigen carácter y personalidad. Tras la primera fecha, un buen resultado en Turquía puede marcar la diferencia para posicionarse en el grupo y encarrilar la clasificación. Slot tendrá que equilibrar experiencia y energía para sobrevivir en un escenario históricamente complicado.

Galatasaray vs Liverpool - Jornada 2 de fase de liga de Champions League

Jornada 7: Chelsea vs Liverpool (Stamford Bridge, 4 de octubre)

FC Bayern München v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Maja Hitij/GettyImages

Uno de los duelos más esperados en Inglaterra llega en Stamford Bridge, donde los reds se medirán al Chelsea de Enzo Maresca. Será un choque de estilos: la presión alta y la intensidad del Liverpool frente al juego posicional y la construcción paciente de los blues. El resultado puede tener un gran impacto en la zona alta de la tabla, especialmente porque ambos clubes buscan consolidarse como alternativas al City en la lucha por el título. Una victoria en Londres sería una declaración de intenciones.

Chelsea vs Liverpool -Jornada 7 de Premier League

Jornada 8: Liverpool vs Manchester United (Anfield, 19 de octubre)

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El gran clásico inglés llega en la octava jornada y lo hará en un Anfield que empujará como pocas veces. El Manchester United de Ruben Amorim llega en crecimiento, con una propuesta valiente, lo que promete un partido de alta tensión. Para el Liverpool, este choque es más que tres puntos: representa orgullo, rivalidad y un golpe de autoridad en la Premier. El ambiente será eléctrico y Slot sabe que un triunfo contra los red devils puede marcar la moral del equipo para lo que resta de temporada.

Liverpool vs Manchester United - Jornada 8 de Premier League

Los próximos 5 encuentros del Liverpool