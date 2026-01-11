El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona tras vencer 3-2 al Real Madrid en la Supercopa
El FC Barcelona también ha inaugurado su nuevo año competitivo tras la disputa de la Supercopa de España, un torneo que ha servido para calibrar el estado del equipo en este tramo de la temporada. Los blaugranas se impusieron por marcador de 3-2 al Real Madrid y consiguieron su primer título de la temporada.
Sin apenas margen para el descanso, el conjunto azulgrana se adentra ahora en un inicio de año cargado de compromisos exigentes, con partidos repartidos entre Copa del Rey, LaLiga y la Champions League. Un calendario que pondrá a prueba la regularidad del equipo, su capacidad para competir lejos de casa y la solidez en los encuentros clave.
Racing de Santander vs FC Barcelona – Octavos de final de la Copa del Rey
El primer reto será en El Sardinero, donde el Barcelona afronta una eliminatoria a partido único ante el Racing de Santander. Un escenario histórico y siempre complejo, en el que el equipo cántabro buscará aprovechar el factor campo y la intensidad propia de la Copa. El Barça deberá imponer su calidad desde el inicio, evitando concesiones que puedan igualar el choque. La gestión de esfuerzos y posibles rotaciones serán aspectos clave en una eliminatoria donde el margen de error es mínimo.
- 15/01/26 - Copa del Rey
Real Sociedad vs FC Barcelona – Jornada 20 de LaLiga
La siguiente cita liguera llevará al Barcelona a uno de los campos más exigentes del campeonato. La Real Sociedad, sólida como local y con un modelo de juego muy trabajado, supone un examen de alto nivel para los azulgranas. Será un partido marcado por la intensidad, la presión alta y la lucha por el control del balón. Sacar puntos del Reale Arena es siempre una señal de fortaleza en la pelea por los puestos altos de la tabla.
- 18/01/26 - LaLiga
Slavia de Praga vs FC Barcelona – Fase de liga de la Champions League
En Europa, el Barça viajará a Praga para medirse al Slavia, un rival conocido por su intensidad, su fortaleza física y el empuje de su afición. En esta fase de liga de la Champions, los partidos fuera de casa adquieren una importancia capital. El Barcelona deberá mostrar madurez competitiva, minimizar errores y saber sufrir en un ambiente exigente para regresar con un resultado positivo.
- 21/01/26 - Champions League
FC Barcelona vs Real Oviedo – Jornada 21 de LaLiga
De vuelta al Camp Nou, el Barcelona recibirá al Real Oviedo con la obligación de hacer valer su condición de local. Un partido en el que el dominio del balón y la paciencia en ataque serán fundamentales para derribar un posible bloque bajo. Además, el encuentro se presenta como una buena oportunidad para reforzar sensaciones ante su afición y sumar puntos clave en el campeonato doméstico.
- 25/01/26 - LaLiga
FC Barcelona vs FC Copenhague – Fase de liga de la Champions League
El cierre del mes llegará de nuevo en el Camp Nou, con la visita del Copenhague en la Champions League. Un duelo en el que el Barça parte como favorito, pero que exigirá máxima concentración para evitar sorpresas. En una fase de liga tan ajustada, ganar en casa es prácticamente obligatorio, y el equipo deberá mostrar autoridad, ritmo y eficacia para cerrar el mes europeo con buenas sensaciones.
- 28/01/26 - Champions league
El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona
Rival
Fecha
Horario
Competición
Canal de TV
Racing de Santander
15 enero
ESP: 21:00; MEX:10:00; USA: 11:00
Copa del Rey
Movistar+
Real Sociedad
18 enero
ESP: 21:00; MEX:10:00; USA: 11:00
LaLiga
DAZN
Slavia Praga
21 enero
ESP: 21:00; MEX:10:00; USA: 11:00
Champions League
Movistar+
Real Oviedo
25 enero
ESP: 16:15; MEX: 9:15; USA: 10:15
LaLiga
Movistar+
Copenhague
28 enero
ESP: 21:00; MEX:10:00; USA: 11:00
Champions League
Movistar+
Periodista deportivo. Pero sobre todo redactor.