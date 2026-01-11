El FC Barcelona también ha inaugurado su nuevo año competitivo tras la disputa de la Supercopa de España, un torneo que ha servido para calibrar el estado del equipo en este tramo de la temporada. Los blaugranas se impusieron por marcador de 3-2 al Real Madrid y consiguieron su primer título de la temporada.

Sin apenas margen para el descanso, el conjunto azulgrana se adentra ahora en un inicio de año cargado de compromisos exigentes, con partidos repartidos entre Copa del Rey, LaLiga y la Champions League. Un calendario que pondrá a prueba la regularidad del equipo, su capacidad para competir lejos de casa y la solidez en los encuentros clave.

Racing de Santander vs FC Barcelona – Octavos de final de la Copa del Rey

Racing Santander v Villarreal - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

El primer reto será en El Sardinero, donde el Barcelona afronta una eliminatoria a partido único ante el Racing de Santander. Un escenario histórico y siempre complejo, en el que el equipo cántabro buscará aprovechar el factor campo y la intensidad propia de la Copa. El Barça deberá imponer su calidad desde el inicio, evitando concesiones que puedan igualar el choque. La gestión de esfuerzos y posibles rotaciones serán aspectos clave en una eliminatoria donde el margen de error es mínimo.

15/01/26 - Copa del Rey

Real Sociedad vs FC Barcelona – Jornada 20 de LaLiga

Getafe CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La siguiente cita liguera llevará al Barcelona a uno de los campos más exigentes del campeonato. La Real Sociedad, sólida como local y con un modelo de juego muy trabajado, supone un examen de alto nivel para los azulgranas. Será un partido marcado por la intensidad, la presión alta y la lucha por el control del balón. Sacar puntos del Reale Arena es siempre una señal de fortaleza en la pelea por los puestos altos de la tabla.

18/01/26 - LaLiga

Slavia de Praga vs FC Barcelona – Fase de liga de la Champions League

FBL-EUR-C1-PRAHA-ATHLETIC BILBAO | MICHAL CIZEK/GettyImages

En Europa, el Barça viajará a Praga para medirse al Slavia, un rival conocido por su intensidad, su fortaleza física y el empuje de su afición. En esta fase de liga de la Champions, los partidos fuera de casa adquieren una importancia capital. El Barcelona deberá mostrar madurez competitiva, minimizar errores y saber sufrir en un ambiente exigente para regresar con un resultado positivo.

21/01/26 - Champions League

FC Barcelona vs Real Oviedo – Jornada 21 de LaLiga

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

De vuelta al Camp Nou, el Barcelona recibirá al Real Oviedo con la obligación de hacer valer su condición de local. Un partido en el que el dominio del balón y la paciencia en ataque serán fundamentales para derribar un posible bloque bajo. Además, el encuentro se presenta como una buena oportunidad para reforzar sensaciones ante su afición y sumar puntos clave en el campeonato doméstico.

25/01/26 - LaLiga

FC Barcelona vs FC Copenhague – Fase de liga de la Champions League

Villarreal Cf V Fc Copenhanaguen - Uefa Europa League | Europa Press Sports/GettyImages

El cierre del mes llegará de nuevo en el Camp Nou, con la visita del Copenhague en la Champions League. Un duelo en el que el Barça parte como favorito, pero que exigirá máxima concentración para evitar sorpresas. En una fase de liga tan ajustada, ganar en casa es prácticamente obligatorio, y el equipo deberá mostrar autoridad, ritmo y eficacia para cerrar el mes europeo con buenas sensaciones.

28/01/26 - Champions league

El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona