El Real Madrid, con doblete de Kylian Mbappé, derrotó al Villarreal por marcador 2-0 en el Estadio de la Cerámica. Los merengues llegaron a 51 puntos y subieron al liderato de LaLiga de manera provisional, en espera de lo que haga el Barcelona este domingo.

A continuación, los próximos cinco partidos del Merengue.

Benfica vs Real Madrid, jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Champions League

Rio Ave v Benfica - Liga Portugal | NurPhoto/GettyImages

El mes se cerrará con un clásico europeo en el Estádio da Luz. El Benfica, arropado por su afición, convierte cada partido continental en una batalla intensa. El Real Madrid afrontará este encuentro sabiendo que sacar un buen resultado fuera de casa en Champions puede ser decisivo para su posición final en la fase de liga. Será un choque de alto voltaje, ideal para medir el verdadero estado del equipo en este exigente inicio de año.

28/01/26: Benfica vs Real Madrid - Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 22 de La Liga

RC Celta de Vigo v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Ya en la jornada 22, el Real Madrid abrirá el mes de febrero recibiendo en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, un duelo que servirá como punto de partida de un nuevo tramo liguero. El encuentro ante el conjunto franjirrojo aparece como una oportunidad para consolidar sensaciones, sumar tres puntos clave y reafirmar el crecimiento del equipo ante su afición, en un contexto donde cada partido empieza a tener peso real en la pelea por los objetivos de la temporada.

01/02/26: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - ESP: 14:00; MEX: 7:00; USA: 6:00

Valencia vs Real Madrid, jornada 23 de La Liga

Getafe Cf V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El 8 de febrero, el equipo de Arbeloa afrontará una de las salidas más complejas del curso: la visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia. El estadio valencianista, siempre intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto, exigirá al Real Madrid máxima concentración para mantener el pulso en la lucha por los objetivos de la temporada.

08/02/26: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Real Madrid vs Real Sociedad, jornada 24 de La Liga

FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONA | ANDER GILLENEA/GettyImages

El 15 de febrero, el equipo de Arbeloa recibirá a un entonado equipo como el de la Real, consiguiendo grandes resultados en el último tiempo. El Bernabeu volverá a ser intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto en la búsqueda del liderato.

15/02/26: Real Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Osasuna vs Real Madrid, jornada 25 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-ATLETICO MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

El Real Madrid empezará a despedir el segundo mes del año en El Sadar visitando al Osasuna por LaLiga, con la ilusión de seguir en carrera en la lucha por el campeonato del torneo español.

22/02/26: Osasuna vs Real Madrid - LaLiga - Horario a confirmar

El calendario de los próximos encuentros del Real Madrid