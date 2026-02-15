El calendario de los próximos 5 partidos de América tras caer 1-0 ante Chivas

Este fin de semana se llevó a cabo una edición más del Clásico Nacional entre el Club América que viajó a Jalisco para visitar al Club Deportivo Guadalajara en la correspondiente Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron, con el objetivo de mantenerse con la inercia positiva de las últimas dos semanas donde salieron airosos frente a Necaxa y Monterrey en el torneo doméstico y enfilan cinco partidos consecutivos sin derrota en todas las competiciones.

Por su parte, el Rebaño Sagrado arribó al enfrentamiento con paso perfecto siendo líderes invictos al sumar cinco de cinco victorias en el certamen.

Para mala fortuna de la escuadra azulcrema, las Chivas consiguieron su sexto triunfo de manera consecutiva en este arranque de campaña, con un solitario gol de Armando: la 'Hormiga' González, quedándose así con esta edición del clásico nacional.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que aspira a meter una vez más al conjunto azucrema entre los mejores ocho clubes del torneo.

Puebla vs América - Liga MX

Puebla vs América | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 20 de febrero

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

América vs Tigres UANL - Liga MX

América vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

América vs FC Juárez - Liga MX

América vs FC Juárez | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Querétaro vs América - Liga MX

Querétaro vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de marzo

Lugar: Querétaro, Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

América vs Mazatlán - Liga MX

América vs Mazatlán | Sergio Mejia/GettyImages

¿Cuándo?: 15 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

