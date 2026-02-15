El calendario de los próximos 5 partidos de América tras caer 1-0 ante Chivas
Este fin de semana se llevó a cabo una edición más del Clásico Nacional entre el Club América que viajó a Jalisco para visitar al Club Deportivo Guadalajara en la correspondiente Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron, con el objetivo de mantenerse con la inercia positiva de las últimas dos semanas donde salieron airosos frente a Necaxa y Monterrey en el torneo doméstico y enfilan cinco partidos consecutivos sin derrota en todas las competiciones.
Por su parte, el Rebaño Sagrado arribó al enfrentamiento con paso perfecto siendo líderes invictos al sumar cinco de cinco victorias en el certamen.
Para mala fortuna de la escuadra azulcrema, las Chivas consiguieron su sexto triunfo de manera consecutiva en este arranque de campaña, con un solitario gol de Armando: la 'Hormiga' González, quedándose así con esta edición del clásico nacional.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que aspira a meter una vez más al conjunto azucrema entre los mejores ocho clubes del torneo.
Puebla vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 20 de febrero
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)
América vs Tigres UANL - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
América vs FC Juárez - Liga MX
- ¿Cuándo?: 4 de marzo
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Querétaro vs América - Liga MX
- ¿Cuándo?: 8 de marzo
- Lugar: Querétaro, Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)
América vs Mazatlán - Liga MX
- ¿Cuándo?: 15 de marzo
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)
MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.