El calendario de los próximos 5 partidos de América tras empatar 2-2 ante Chivas

La noche del sábado 19 de septiembre, en la cancha del estadio Banorte, las Águilas del América se enfrentaron a las Chivas Rayadas de Guadalajara, para una edición más del clásico nacional. En esta ocasión, el duelo correspondió a la novena fecha del Apertura 2026.

El encuentro culminó con un emocionante empate a dos goles. El Rebaño Sagrado se había puesto al frente en el marcador, pero América lo empató, con dos goles del delantero colombiano, Miguel Borja.

Los dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

Necaxa vs América - Liga MX, Jornada 10

Necaxa vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Este podría ser un partido de trámite para el conjunto azulcrema, aunque sea de visita el cuadro hidrocálido no regresante un peligro para el líder actual del campeonato, aunque habrá que esperar a llegar a esa semana.

América vs Monterrey - Liga MX, Jornada 11

América vs Monterrey | Harry How/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Se acaban de enfrentar en las semifinales de la Leagues Cup 2026 y empataron en el tiempo regular, por lo que será nuevamente un encuentro parejo y que pueda ser para cualquiera. Las Águilas buscarán venganza tras su eliminación en esa ocasión en tanda de penaltis.

León vs América - Liga MX, Jornada 12

León vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Los Panzas Verdes recibirán a las Águilas en la Fecha 12 y buscarán rascarle alguna unidad al líder general que para ese entonces quizá sea más líder que nunca, aunque no se podrán confiar ante un rival que ha venido de menos a más.

Atlas vs América - Liga MX, Jornada 13

Toluca v Atlas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los rojinegros. Dicho resultado mandó al América al octavo lugar de la tabla general.

América vs Pachuca- Liga MX, Jornada 14

FBL-MEX-ATLANTE-PACHUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frío empate a cero goles.

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