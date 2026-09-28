El calendario de los próximos 5 partidos de América tras golear 4-2 al Necaxa

La noche del domingo 27 de septiembre, en la cancha del estadio Victoria, las Águilas del América se enfrentaron a los Hidrorayos del Necaxa, para el partido correspondiente a la fecha número 10 por el torneo de Apertura 2026.

Con un hat trick del referente en el ataque americanista, Henry Martín, y otro tanto de Miguel Borja, los azulcremas golearon 4-2 a los Hidrorayos, llegando así a 20 puntos, con un duelo pendiente todavía por disputar, ante los Xolos de Tijuana.

Los dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

América vs Monterrey - Liga MX, Jornada 11

América vs Monterrey | Harry How/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Se acaban de enfrentar en las semifinales de la Leagues Cup 2026 y empataron en el tiempo regular, por lo que será nuevamente un encuentro parejo y que pueda ser para cualquiera. Las Águilas buscarán venganza tras su eliminación en esa ocasión en tanda de penaltis.

León vs América - Liga MX, Jornada 12

León vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Los Panzas Verdes recibirán a las Águilas en la Fecha 12 y buscarán rascarle alguna unidad al líder general que para ese entonces quizá sea más líder que nunca, aunque no se podrán confiar ante un rival que ha venido de menos a más.

Atlas vs América - Liga MX, Jornada 13

Toluca v Atlas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los rojinegros. Dicho resultado mandó al América al octavo lugar de la tabla general.

América vs Pachuca- Liga MX, Jornada 14

FBL-MEX-ATLANTE-PACHUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frío empate a cero goles.

América vs Tijuana- Liga MX, Jornada 7

FBL-MEX-TIJUANA-QUERETARO | STRINGER/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

El partido corresponderá a la fecha número siete por el torneo de Apertura 2026, la cual, en su momento, fue pospuesta para que los azulcremas pudieran cumplir a plenitud en sus duelos correspondientes a la Leagues CUP 2026.

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