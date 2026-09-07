El calendario de los próximos 5 partidos de América tras perder 1-0 ante León

El Club América estuvo ausente en el campeonato mexicano de Primera División para tratar de conquistar la Leagues Cup 2026, desafortunadamente para ellos no se les dio y solo pudieron competir por el tercer lugar tras caer en semifinales ante el Club de Fútbol Monterrey en tanda de penaltis.

Lastimosamente para el conjunto capitalino, cayeron frente al equipo de León, quien, a su vez, amarró así su boleto para la próxima CONCACAF Champions CUP.

Los dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

Cruz Azul vs América - Liga MX, Jornada 8

Cruz Azul vs América | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 12 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

El Ave vuelve a la acción en el fútbol mexicano ante la Máquina Celeste en calidad de visitantes y será un duelo importante por mantenerse en la cima de la clasificación, ante uno de sus rivales más fuertes que buscarán darle un revés.

América vs Chivas - Liga MX, Jornada 9

América vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 19 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Se viene una edición más del Clásico Nacional y se llevará a cabo en casa de las Águilas, será un duelo muy interesante y disputado, pues ambos están jugando bien a nivel local y quieren ser un equipo candidato al campeonato.

Necaxa vs América - Liga MX, Jornada 10

Necaxa vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 27 de septiembre

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Este podría ser un partido de trámite para el conjunto azulcrema, aunque sea de visita el cuadro hidrocálido no regresante un peligro para el líder actual del campeonato, aunque habrá que esperar a llegar a esa semana.

América vs Monterrey - Liga MX, Jornada 11

América vs Monterrey | Harry How/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Se acaban de enfrentar en las semifinales de la Leagues Cup 2026 y empataron en el tiempo regular, por lo que será nuevamente un encuentro parejo y que pueda ser para cualquiera. Las Águilas buscarán venganza tras su eliminación en esa ocasión en tanda de penaltis.

León vs América - Liga MX, Jornada 12

León vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Los Panzas Verdes recibirán a las Águilas en la Fecha 12 y buscarán rascarle alguna unidad al líder general que para ese entonces quizá sea más líder que nunca, aunque no se podrán confiar ante un rival que ha venido de menos a más.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LEAGUES CUP