El calendario de los próximos 5 partidos de América tras perder 1-0 ante Pumas

Se llevó a cabo una edición más del Clásico Capitalino y el Club América visitó al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Olímpico Universitario en un duelo para mantenerse dentro de zona de Liguilla.

Con gol de Robert Morales al minuto 95, por la vía del penal, el conjunto universitario se quedó con esta edición del clásico capitalino, confirmando el buen momento por el que atraviesan en este Clausura 2026.

Con este resultado, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que espera seguir escalando posiciones en la clasificación general.

Santos Laguna vs América - Liga MX, Jornada 13

Santos Laguna vs América | Manuel Guadarrama/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Corona

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Después de la primera Fecha FIFA del año, el conjunto azulcrema regresará a la actividad frente a la escuadra de la Comarca Lagunera, el peor equipo en lo que va del certamen y tendrán la obligación de ir por las tres uniades para seguir subiendo en la tabla general.

América vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 14

América vs Cruz Azul | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Será una edición más del Clásico Joven, un enfrentamiento que ha sido constante sobre todo en estos años con tantos enfrentamientos en fases finales tanto en el torneo doméstico como internacional y en múltiples finales. Las Águilas tienen hegemonía, pero los celestes siempre compiten y suelen sacarles un susto a los azulcremas.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

América vs Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Los campeones más recientes del fútbol mexicano que se han repartido los últimos cinco títulos del balompié azteca, se midieron en la penúltima final del fútbol mexicano y los Diablos Rojos han mostrado superioridad en los duelos recientes, pero las Águilas pueden reaccionar en cualquier momento.

León vs América - Liga MX, Jornada 16

León vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

En la penúltima jornada del torneo regular, el cuadro capitalino se medirá ante la Fiera en un duelo que podría ser de chque al portador ante el pésimo nivel que ha mostrado el cuadro del Bajío y el cambio de técnico reciente.

América vs Atlas - Liga MX, Jornada 17

América vs Atlas | ULISES RUIZ/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

En la última jornada de la fase regular, el cuadro de André Jardine visitará al conjunto rojinegro en lo que posiblemente será un partido para mejorar posición en la clasificación general y definir su rival en la Liguilla.

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