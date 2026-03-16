El calendario de los próximos 5 partidos de América tras vencer 2-0 al Mazatlán

Este fin de semana el Club América recibió al Mazatlán FC en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes, con el objetivo de mantenerse con la inercia positiva y estar dentro de las mejores ocho posiciones de la clasificación general.

Con goles de Raphael Veiga y de Vinícius Moreira de Lima, el conjunto azulcrema venció 2-0 al Mazatlán, y cierran la jornada número once en el séptimo lugar de la tabla general, cosechando un total de 17 unidades.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que aspira a meter una vez más al conjunto azucrema entre los mejores ocho clubes del torneo.

América vs Philadelphia Union - Concacaf Champions Cup 2026, vuelta octavos de final

América vsb Philadelphia Union | Isaiah Vazquez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

El conjunto azulcrema cierra la llave de octavos de final de la Concachampions frente al Philadelphia Union con un gol de ventaja tras ganar 0-1 en la ida. Si gana avanza de ronda y se medirá al ganador de la serie entre Inter Miami y Nashville SC.

Pumas UNAM vs América - Liga MX, Jornada 12

Pumas UNAM vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

En una edición más del Clásico Capitalino el cuadro azulcrema visitará Ciudad Universitaria para tratar de sumar unidades y no despegarse de los primeros puestos para la Liguilla.

Santos Laguna vs América - Liga MX, Jornada 13

Santos Laguna vs América | Manuel Guadarrama/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Corona

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Las Águilas irán a Torreón con el firme objetivo de llevarse los tres puntos, luego del pésimo desempeño y bajo nivel futbolístico que ha lucido el cuadro de la Laguna, pareciera que esta encomienda no debería ser complicada, pero habrá que esperar si puedan conseguirlo.

América vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 14

América vs Cruz Azul | VICTOR CRUZ/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Una edición más del Clásico Joven, claramente la Máquina Celeste llegará como favorito, pero en este duelo nunca se sabe, pues cualquiera puede ganar, aunque en años recientes sabemos del dominio azulcrema, pero el cuadro celeste no regala nada ahora que vive una mejor actualidad, podrían aprovecharse.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

América vs Toluca | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Los campeones más recientes del fútbol mexicano que se han repartido los últimos cinco campeonatos de la Liga MX, son equipos poderosos y con los Diablos Rojos viviendo mejor momento claramente, pero las Águilas no se van a dejar y puede ser un duelo para cualquiera.

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