El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras caer 0-2 frente a Querétaro

Sin el arquero Raúl Rangel y Roberto Alvarado, que están con la selección mexicana, Chivas no pudo vencer en casa al Querétaro, cayendo 0-2 de forma sorpresiva, recibiendo un fuerte abucheo en el Estadio Akron una vez que sonó el silbatazo final.



A pesar de que Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo estuvieron con el equipo antes de concentrarse con El Tricolor, el Guadalajara fue vencido tras las dianas de Alí Ávila y el argentino Mateo Coronel.



Romo cometió un tremendo error en el primer tanto al querer salir jugando regalando la pelota al rival. En la segunda anotación, Gallos Blancos contragolpeó de gran forma y finalmente, en el complemento, Omar Govea se fue expulsado al derribar al uruguayo Santiago Homenchenko cuando se iba solo contra el arquero.



Pese a este descalabro, el cuadro rojiblanco se mantiene en la segunda posición de la tabla con 18 puntos, a falta del resto de la jornada.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos del Rebaño Sagrado:

¡EN SU CASA Y CON SU GENTE! 💥



Querétaro visita a las Chivas y les pega 2-0; los Gallos vuelven a ganar en casa del Rebaño después de DOCE años 😱 pic.twitter.com/HI9HiKoRjG — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 27, 2026

Atlas vs Chivas

Sábado, 10 de octubre

Estadio Jalisco

Jornada 11, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Ryan Mmaee | Jam Media/GettyImages

El Clásico Tapatío se celebrará en el Coloso de la Calzada Independencia. Los Rojinegros tienen un buen proyecto debido a su nuevo dueño, Grupo PRODI, apareciendo en el quinto escalón con 17 unidades, incluso vienen de remontar 2-3 a Xolos de Tijuana. El semestre pasado se jugó en el citado inmueble y El Rebaño Sagrado se llevó los tres puntos al vencer 1-2 tras las dianas de Armado 'Hormiga' González y Ángel Sepúlveda.

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

La Fortaleza servirá de sede para recibir a los felinos, los cuales están lejos del nivel acostumbrado porque apenas han logrado una victoria tras diez jornadas, consiguiendo cinco empates y cuatro derrotas. Los dos chocaron en los cuartos de final del Clausura 2026, con los tapatíos avanzando al dejar 3-3 el global y avanzar por su mejor posición en la tabla, gracias a un doblete de Sandoval.

Chivas vs Necaxa

Martes, 20 de octubre

Estadio Akron

Jornada 13, Liga MX

Horario: 17:07 h (EEUU ET), 18:07 h (México)

Kevin Ante | Jam Media/GettyImages

Los Rayos están hechos un desastre, tanto que cesaron al técnico uruguayo Martín Varini, dando su sitio al peruano Juan Reynoso, quien tampoco pudo hacer un milagro porque arrancó con derrota frente al San Luis. El cuadro hidrocálido tiene apenas dos victorias, por dos empates y cinco descalabros. El semestre pasado los dos igualaron sin tantos en el Estadio Victoria.

Rayados vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Carlos Salcedo y Daniel Aceves | Hector Vivas/GettyImages

Monterrey sufrió de nueva cuenta un duro golpe porque fue vencido 4-2 por Atlante, generando dudas en el proyecto del argentino Matías Almeyda. Para estas fechas, los regios se estarán jugando sus últimas cartas para colocarse en la Liguilla sino es que ya está eliminado para ese entonces. En el Clausura 2026, La Pandilla perdió 2-3 en su inmueble después de los tantos de La Hormiga, José Castillo y Bryan González.

Chivas vs Atlante

Sábado, 31 de octubre

Estadio Akron

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18:07 h (EEUU ET), 19:07 h (México)

Eduardo Tercero | Jam Media/GettyImages

Tras más de una década, el Rebaño y los Potros de Hierro vuelven a reencontrarse. Su último enfrentamiento ocurrió el 26 de enero del 2014 cuando los dos empataron 1-1 en el Estadio Quintana Roo. El regreso de los azulgranas al máximo circuito bajo el mando de Miguel Herrera ha sido irregular, apareciendo por ahora en el treceavo peldaño luego de vencer 4-2 a Rayados.