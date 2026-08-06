El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras caer en penales ante el LAFC

Este miércoles 5 de agosto, las Chivas se enfrentaron al LAFC de la MLS, para el partido correspondiente a la jornada en la Leagues CUP 2026. Luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, tuvieron que irse a la definición por penales, y ahí la escuadra angelina derrotó 5-4 al Rebaño Sagrado, quien está en busca de un verdadero milagro para avanzar a la siguiente ronda.

Aquí está el calendario de los siguientes partidos del Rebaño Sagrado:

Chivas vs FC Dallas

Sábado, 8 de agosto

PayPal Park

Leagues Cup, Jornada 2

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Herman Johansson | Kevin Terrell/GettyImages

El segundo compromiso del certamen es contra los Hoops, quienes tampoco han enfrentado al conjunto rojiblanco hasta ahora. Los Bulls también atraviesan un buen momento en su respectiva liga, ya que son sextos de la Conferencia Oeste con 27 unidades. Justamente llegan a este torneo tras haber igualado sin anotaciones con el LA Galaxy. La gran figura es el delantero croata Petar Musa, quien ha sido sondeado continuamente por los clubes regios.

Seattle Sounders vs Chivas

Miércoles, 12 de agosto

Lumen Field

Leagues Cup, Jornada 3

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Seattle Sounders | Soobum Im/GettyImages

Los tapatíos culminan la Fase de Liga contra El Delirio Verde, uno de los equipos protagonistas y más regulares del fútbol estadounidense. A diferencia de los otros dos, el Guadalajara sí tiene un registro contra los de Washington, ya que midieron fuerzas en la Copa Campeones de la CONCACAF 2018. Esto sucedió en cuartos de final, con los locales venciendo 1-0 en la Ida, no obstante, el Rebaño Sagrado aprovechó el apoyo de su público para golear 3-0 en la vuelta y avanzar a las semifinales. Los tapatíos podrían aprovechar que los norteamericanos suman seis juegos al hilo con derrota.

Santos Laguna vs Chivas

Domingo, 16 de agosto

Estadio TSM Corona

Jornada 4, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Santos Laguna | Manuel Guadarrama/GettyImages

En el último año, los Guerreros fueron un total desastre, quedando en el antepenúltimo sitio de la temporada regular. Debido a ello, quisieron armar un proyecto desde cero, eligiendo al portugués Renato Paiva para liderar desde la silla técnica, mientras Gonzalo Pineda fue nombrado como nuevo director deportivo. Hasta ahora no todo va vento en popa porque arrancaron con dos tropiezos ante Rayados y Atlas. En el campeonato pasado, el Guadalajara goleó 3-0, con doblete de La Hormiga González y una anotación de Ricardo Marín.

Chivas vs Xolos

Sábado, 22 de agosto

Estadio Akron

Jornada 5, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Tijuana | Jam Media/GettyImages

Sorpresivamente, Tijuana es el actual líder del campeonato con siete puntos, tras dos triunfos y un empate. El estilo táctico del uruguayo Sebastián Abreu acaba de ser criticado por el timonel Diego Mejía del San Luis, al decir que nunca había visto siete jugadores defendiendo el arco y que lamentaba que Gilberto Mora tuviera que pasar más tiempo defendiendo que atacando. Al final, su plan le ha salido al Loco, lo cual podría repetir contra el Guadalajara para sumar más unidades. Su último choque culminó sin goles en La Fortaleza.

Pachuca vs Chivas

Sábado, 29 de agosto

Estadio Hidalgo

Jornada 6, Liga MX

Horario: 16:00 h (EEUU ET), 17:00 h (México)

Leon v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-0 en favor del Rebaño Sagrado. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.

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