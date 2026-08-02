El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras empatar 1-1 contra Puebla

Tal como la jornada pasada, una vez más el Guadalajara demostró un amplio dominio sobre su rival, pero le siguió faltando lo más importante: la contundencia frente al arco. Armando González y otros más dejaron ir la oportunidad de marcar, sin embargo, Puebla sí aprovechó y a través de Eduardo Mustre pegó primero en el Estadio Cuauhtémoc, luego que el arquero Raúl Rangel cometiera un error dejando viva la pelota dentro del área.



Afortunadamente para el técnico argentino Gabriel Milito, tanta insistencia por fin tuvo resultado al minuto 63, ya que Roberto Alvarado se metió al área para sacar un potente remate que dejó sin oportunidad al cancerbero Ricardo Gutiérrez. Al final, una verdadera tormenta se hizo presente en el inmuebe camotero evitando que Chivas pudiera llevar a cabo su juego tal como deseaba, así que terminó por dividir unidades con La Franja.



Por ahora toca poner pausa al Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, para concentrarse totalmente en la Leagues Cup 2026 contra la MLS, donde, de entrada, el cuadro tapatío tiene que medirse a tres equipos de los Estados Unidos para ver si avanza a la siguiente fase.



Aquí está el calendario de los siguientes partidos del Rebaño Sagrado:

🎽⚽️ Puebla y Chivas igualan bajo la lluvia en el Estadio Cuauhtémoc



➡️ Puebla y Chivas disputaron un duelo intenso e importante correspondiente a la jornada 3 de la Liga MX...



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LAFC vs Chivas

Miércoles, 5 de agosto

BMO Stadium

Leagues Cup, Jornada 1

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Son Heung-Min | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

La participación rojiblanca en el torneo binacional da inicio contra Los Ángeles FC. Se trata del primer enfrentamiento entre estos dos. LosBlack & Gold, que cuentan con el surcoreano Son Heung-Min como su más grande estrella, son segundos de la Conferencia Oeste con 34 puntos, tras diez victorias, cuatro empates y cinco derrotas, por lo que no será sencillo doblegarlos. Este primer partido es de suma importancia para el Rebaño Sagrado, ya que desde el cambio de formato en el 2023, nunca ha podido avanzar de la primera fase. Un verdadero fracaso para un club grande.

Chivas vs FC Dallas

Sábado, 8 de agosto

PayPal Park

Leagues Cup, Jornada 2

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Herman Johansson | Kevin Terrell/GettyImages

El segundo compromiso del certamen es contra los Hoops, quienes tampoco han enfrentado al conjunto rojiblanco hasta ahora. Los Bulls también atraviesan un buen momento en su respectiva liga, ya que son sextos de la Conferencia Oeste con 27 unidades. Justamente llegan a este torneo tras haber igualado sin anotaciones con el LA Galaxy. La gran figura es el delantero croata Petar Musa, quien ha sido sondeado continuamente por los clubes regios.

Seattle Sounders vs Chivas

Miércoles, 12 de agosto

Lumen Field

Leagues Cup, Jornada 3

Horario: 19:30 h (EEUU ET), 20:30 h (México)

Seattle Sounders | Soobum Im/GettyImages

Los tapatíos culminan la Fase de Liga contra El Delirio Verde, uno de los equipos protagonistas y más regulares del fútbol estadounidense. A diferencia de los otros dos, el Guadalajara sí tiene un registro contra los de Washington, ya que midieron fuerzas en la Copa Campeones de la CONCACAF 2018. Esto sucedió en cuartos de final, con los locales venciendo 1-0 en la Ida, no obstante, el Rebaño Sagrado aprovechó el apoyo de su público para golear 3-0 en la vuelta y avanzar a las semifinales. Los tapatíos podrían aprovechar que los norteamericanos suman seis juegos al hilo con derrota.

Santos Laguna vs Chivas

Domingo, 16 de agosto

Estadio TSM Corona

Jornada 4, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Santos Laguna | Manuel Guadarrama/GettyImages

En el último año, los Guerreros fueron un total desastre, quedando en el antepenúltimo sitio de la temporada regular. Debido a ello, quisieron armar un proyecto desde cero, eligiendo al portugués Renato Paiva para liderar desde la silla técnica, mientras Gonzalo Pineda fue nombrado como nuevo director deportivo. Hasta ahora no todo va vento en popa porque arrancaron con dos tropiezos ante Rayados y Atlas. En el campeonato pasado, el Guadalajara goleó 3-0, con doblete de La Hormiga González y una anotación de Ricardo Marín.

Chivas vs Xolos

Sábado, 22 de agosto

Estadio Akron

Jornada 5, Liga MX

Horario: 16:07 h (EEUU ET), 17:07 h (México)

Tijuana | Jam Media/GettyImages

Sorpresivamente, Tijuana es el actual líder del campeonato con siete puntos, tras dos triunfos y un empate. El estilo táctico del uruguayo Sebastián Abreu acaba de ser criticado por el timonel Diego Mejía del San Luis, al decir que nunca había visto siete jugadores defendiendo el arco y que lamentaba que Gilberto Mora tuviera que pasar más tiempo defendiendo que atacando. Al final, su plan le ha salido al Loco, lo cual podría repetir contra el Guadalajara para sumar más unidades. Su último choque culminó sin goles en La Fortaleza.