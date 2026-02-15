El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 1-0 al América
Se celebró una edición más del Clásico Nacional entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América en la correspondiente Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron con el objetivo de preservar su liderato invicto con paso perfecto.
Con gol de Armando: la 'Hormiga' González al minuto 41 de la primera mitad, el Rebaño Sagrado venció 1-0 al conjunto azulcrema, que continúa sin poder convencer del todo a sus aficionados en este arranque de campaña.
A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado entre los mejores ocho clubes del torneo. Además, si continúan con esta racha positiva, la escuadra jalisciense podría alcanzar o superar su record del Bicentenario 2010, cuando ganaron sus primeros ocho partidos de temporada regular.
Cruz Azul vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 21 de febrero
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)
Toluca vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)
Atlas vs Chivas - Liga MX
- ¿Cuándo?: 7 de marzo
- Lugar: Guadalajara, Jalisco
- Estadio: Jalisco
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)
Chivas vs Santos Laguna - Liga MX
- ¿Cuándo?: 14 de marzo
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 19:07 horas (Estados Unidos), 18:07 horas (México), 02:07 horas (España)
Chivas vs León - Liga MX
- ¿Cuándo?: 18 de marzo
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.