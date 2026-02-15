El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 1-0 al América

Se celebró una edición más del Clásico Nacional entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club América en la correspondiente Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron con el objetivo de preservar su liderato invicto con paso perfecto.

Con gol de Armando: la 'Hormiga' González al minuto 41 de la primera mitad, el Rebaño Sagrado venció 1-0 al conjunto azulcrema, que continúa sin poder convencer del todo a sus aficionados en este arranque de campaña.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a meter al Rebaño Sagrado entre los mejores ocho clubes del torneo. Además, si continúan con esta racha positiva, la escuadra jalisciense podría alcanzar o superar su record del Bicentenario 2010, cuando ganaron sus primeros ocho partidos de temporada regular.

Cruz Azul vs Chivas - Liga MX

Cruz Azul vs Chivas | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de febrero

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00horas (España)

Toluca vs Chivas - Liga MX

Toluca vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 01:00 horas (España)

Atlas vs Chivas - Liga MX

Atlas vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 7 de marzo

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Chivas vs Santos Laguna - Liga MX

Chivas vs Santos Laguna | Manuel Guadarrama/GettyImages

¿Cuándo?: 14 de marzo

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 19:07 horas (Estados Unidos), 18:07 horas (México), 02:07 horas (España)

Chivas vs León - Liga MX

Chivas vs León | Leopoldo Smith/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de marzo

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)

