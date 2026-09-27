El calendario de los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras empatar 3-3 con Toluca
Este sábado en el Estadio Banorte Azteca, Cruz Azul dejó ir tres puntos, aunque también estuvo cerca de quedarse sin nada, pues a pesar de ir venciendo a Toluca, luego fue remontado, mas al final, todo acabó en una igualada 3-3.
El argentino Nico Ibáñez marcó el primer tanto de la tarde, luego el uruguayo Gabriel Fernández aumentó la ventaja en el primer tiempo. Para el complemento, el brasileño Helinho Castro descontó desde el manchón penal y Alexis Vega consiguió el empate. Posteriormente, el capitán escarlata hizo su doblete para dar la voltereta, aunque El Toro también celebró su doblete y evitó la tragedia al cerrar el 3-3 final para dividir unidades.
Con esto y a falta del resto de la actividad sabatina y dominical, los Diablos Rojos siguen mandando en el semestre con 20 puntos, mientras La Máquina está en el peldaño 16 con 16 puntos.
Aquí está el calendario de los próximos partidos del Cruz Azul:
Pumas vs Cruz Azul
Domingo, 11 de octubre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 11, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Un duelo bastante intenso se acerca. Los cementeros y los auriazules tienen una enemistad muy fuerte, la cual todavía creció más en el último año porque los celestes levantaron trofeos en el campo de los universitarios. Vuelven a verse las caras tras lo ocurrido en la gran final del Clausura 2026, donde La Máquina salió campeona por 1-2 global en Ciudad Universitaria.
Cruz Azul vs Juárez
Sábado, 17 de octubre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 12, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Después de casi medio torneo, Bravos dio señales de vida al lograr su primer triunfo del campeonato, sin embargo, se mantiene en el fondo de la clasificación y está lejos de colarse en los ocho lugares que ofrecen un boleto a la Liguilla. Por otro lado, el último choque entre estos dos acabó 3-4 a favor de los campeones tras las dianas de los argentinos Agustín Palavecino, José Paradela y Carlos Rotondi, además de un tanto de Carlos Rodríguez.
Pachuca vs Cruz Azul
Miércoles, 21 de octubre
Estadio Hidalgo
Jornada 13, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)
Los Tuzos están fuera de los puestos de Liguilla, por eso se estarían jugando sus últimas cartas contra los celestes, por lo que no sería un duelo sencillo en la Bella Airosa. La buena noticia para el cuadro hidalguense es que en el Clausura 2026 logró sacar los tres puntos en calidad de visitante al imponerse 1-2 con doblete del brasileño Robert Kenedy.
Querétaro vs Cruz Azul
Domingo, 25 de octubre
Estadio Corregidora
Jornada 14, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Esta jornada Gallos Blancos dio la sorpresa al imponerse 0-2 a Chivas con anotaciones de Alí Ávila y el argentino Mateo Coronel para instalarse en el cuarto lugar del campeonato. Con esto, se le da una palomita a la directiva queretana que apostó por la continuidad del estratega chileno Esteban González. El último cotejo entre ellos terminó 1-1 en La Corregidora.
Cruz Azul vs León
Domingo, 1 de noviembre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 15, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
El antepenúltimo rival de La Máquina Celeste en la fase regular es La Fiera. Tras un inicio titubeante, el técnico argentino Javier Gandolfi los tiene luchando por un boleto a la Fiesta Grande al ser séptimos con 14 unidades. El pasado semestre, los Panzas Verdes vencieron 2-1 en el Bajío pese a un tanto de Palavecino, aunque el historial reciente nos da 20 triunfos celestes por nueve empates y seis caídas.
Comunicólogo. Redactor y editor en SI Fútbol. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.