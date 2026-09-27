El calendario de los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras empatar 3-3 con Toluca

Este sábado en el Estadio Banorte Azteca, Cruz Azul dejó ir tres puntos, aunque también estuvo cerca de quedarse sin nada, pues a pesar de ir venciendo a Toluca, luego fue remontado, mas al final, todo acabó en una igualada 3-3.



El argentino Nico Ibáñez marcó el primer tanto de la tarde, luego el uruguayo Gabriel Fernández aumentó la ventaja en el primer tiempo. Para el complemento, el brasileño Helinho Castro descontó desde el manchón penal y Alexis Vega consiguió el empate. Posteriormente, el capitán escarlata hizo su doblete para dar la voltereta, aunque El Toro también celebró su doblete y evitó la tragedia al cerrar el 3-3 final para dividir unidades.



Con esto y a falta del resto de la actividad sabatina y dominical, los Diablos Rojos siguen mandando en el semestre con 20 puntos, mientras La Máquina está en el peldaño 16 con 16 puntos.



Aquí está el calendario de los próximos partidos del Cruz Azul:

Se termina el encuentro en el Estadio Banorte.



Dividimos puntos ante los Diablos con empate agónico de Gabriel Fernández. pic.twitter.com/Iu7FvrWv0w — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 27, 2026

Pumas vs Cruz Azul

Domingo, 11 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 11, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Rodrigo López y Uriel Antuna | NurPhoto/GettyImages

Un duelo bastante intenso se acerca. Los cementeros y los auriazules tienen una enemistad muy fuerte, la cual todavía creció más en el último año porque los celestes levantaron trofeos en el campo de los universitarios. Vuelven a verse las caras tras lo ocurrido en la gran final del Clausura 2026, donde La Máquina salió campeona por 1-2 global en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul vs Juárez

Sábado, 17 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 12, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Óscar Estupiñán y Guilherme Castilho | Jam Media/GettyImages

Después de casi medio torneo, Bravos dio señales de vida al lograr su primer triunfo del campeonato, sin embargo, se mantiene en el fondo de la clasificación y está lejos de colarse en los ocho lugares que ofrecen un boleto a la Liguilla. Por otro lado, el último choque entre estos dos acabó 3-4 a favor de los campeones tras las dianas de los argentinos Agustín Palavecino, José Paradela y Carlos Rotondi, además de un tanto de Carlos Rodríguez.

Pachuca vs Cruz Azul

Miércoles, 21 de octubre

Estadio Hidalgo

Jornada 13, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Salomón Rondón | Jam Media/GettyImages

Los Tuzos están fuera de los puestos de Liguilla, por eso se estarían jugando sus últimas cartas contra los celestes, por lo que no sería un duelo sencillo en la Bella Airosa. La buena noticia para el cuadro hidalguense es que en el Clausura 2026 logró sacar los tres puntos en calidad de visitante al imponerse 1-2 con doblete del brasileño Robert Kenedy.

Querétaro vs Cruz Azul

Domingo, 25 de octubre

Estadio Corregidora

Jornada 14, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Ali Avila | Simon Barber/GettyImages

Esta jornada Gallos Blancos dio la sorpresa al imponerse 0-2 a Chivas con anotaciones de Alí Ávila y el argentino Mateo Coronel para instalarse en el cuarto lugar del campeonato. Con esto, se le da una palomita a la directiva queretana que apostó por la continuidad del estratega chileno Esteban González. El último cotejo entre ellos terminó 1-1 en La Corregidora.

Cruz Azul vs León

Domingo, 1 de noviembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Óscar García | Jam Media/GettyImages

El antepenúltimo rival de La Máquina Celeste en la fase regular es La Fiera. Tras un inicio titubeante, el técnico argentino Javier Gandolfi los tiene luchando por un boleto a la Fiesta Grande al ser séptimos con 14 unidades. El pasado semestre, los Panzas Verdes vencieron 2-1 en el Bajío pese a un tanto de Palavecino, aunque el historial reciente nos da 20 triunfos celestes por nueve empates y seis caídas.