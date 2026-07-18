El calendario de los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer 3-2 al Atlético San Luis

La noche del viernes 17 de julio del 2026, en la cancha del estadio Alfonso Lastras, el Atlético San Luis recibió la visita del Cruz Azul, para el partido correspondiente a la fecha número uno por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Gabriel: el 'Toro' Fernández y un doblete de Jeremy Márquez, el conjunto celeste remontó un partido que iba perdiendo 2-0, arrancando así el Apertura con el pie derecho.

El calendario de los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras vencer al Atlético San Luis

Cruz Azul vs Puebla- Liga MX, Jornada 2

Puebla v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo? Martes 21 de julio

Martes 21 de julio Lugar: Puebla

Puebla Estadio: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:00 hrs (Estados Unidos) 18:00 hrs (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 1-0 en favor de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Toluca vs Cruz Azul- Campeón de Campeones

Toluca v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo? Sábado 25 de julio

Sábado 25 de julio Lugar: Toluca

Toluca Estadio: Nemesio Díez

Nemesio Díez Hora: 13:30 hrs (Estados Unidos) 11:30 hrs (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jonrada número cinco por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frió empate a un gol. Dicho compromiso también se llevó a cabo en la cancha del estadio Nemesio Díez.

Cruz Azul vs Atlante- Liga MX, Jornada 3

Necaxa v Atlante - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo? Sábado 1° de agosto

Sábado 1° de agosto Lugar: Ciudad de México

Ciudad de México Estadio: Banorte

Banorte Hora: 22:00 hrs (Estados Unidos) 20:00 hrs (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el lejano torneo de Copa MX, Clausura 2016. El encuentro acabó 3-2, en favor de la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Cruz Azul vs Philadelphia Union- League CUP

Inter Miami CF v Philadelphia Union | Leonardo Fernandez/GettyImages

¿Cuándo? Jueves 6 de agosto

Jueves 6 de agosto Lugar: Pensilvania

Pensilvania Estadio: Chester

Chester Hora: 20:00 hrs (Estados Unidos) 18:00 hrs (México)

La Leagues CUP pondrá en pausa el torneo mexicano, y seguro servirá para que los equipos se adapten de una mejor manera dentro del terreno de juego. Hay que recordar que, en este nuevo formato de competencia, ningún club mexicano ha podido quedarse con el título, por lo tanto, se espera que lo encaren de una manera distinta en esta ocasión.

Cruz Azul vs NYC FC- League CUP

MLS "The Next Chapter" Press Conference | Caleb Bowlin/GettyImages

¿Cuándo? Domingo 9 de agosto

Domingo 9 de agosto Lugar: Harrison, Nueva Jersey



Harrison, Nueva Jersey Estadio: Red Bull Arena (New Jersey)

Red Bull Arena (New Jersey) Hora: 19:30 hrs (Estados Unidos) 17:30 hrs (México)

En el formato de clasificación que se utiliza en la Leagues CUP, el factor de desempate es el resultado del enfrentamiento directo entre los clubes involucrados. Si Cruz Azul quiere avanzar a la siguiente ronda sin depender de nadie más, es importante que gane, al menos, los dos primeros compromisos que juegue.

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