El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras caer 2-0 ante Toluca

El Club de Fútbol Monterrey afrontó la final de la Leagues Cup 2026 ante el Deportivo Toluca FC desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

Con goles de Alexis Vega apenas al minuto cuatro del primer tiempo y otro de Helinho, los Diablos Rojos vencieron 2-0 a los regiomontanos y se quedaron con el campeonato de la Leagues CUP 2026. Rayados no gana una final desde el lejano año del 2021.

A continuación, les compartimos el calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto dirigido por Matías Almeyda.

Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 8

Monterrey vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuándo?: 12 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México)

Se viene una edición más del Clásico Regio con dos equipos que no pasan por su mejor momento en el torneo local y están fuera de zona de clasificación, sin embargo, este será un duelo muy disputado que ninguno querrá perder.

Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 9

Monterrey vs Cruz Azul | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 19 de septiembre

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

El vigente campeón del fútbol mexicano visitará al conjunto regiomontano en un duelo muy interesante con una rivalidad muy intensa en años recientes, pero que el resultado puede ser para cualquiera.

Atlante vs Monterrey - Liga MX, Jornada 10

Atlante vs Monterrey | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de septiembre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

El regreso de los Potros de Hierro del Atlante ha sido muy bueno, a pesar de venir directo de la Liga Expansión MX de inmediato se han instalado en Primera División con la ambición de ganar, por lo menos así se ha visto en sus primeros juegos.

América vs Monterrey - Liga MX, Jornada 6

América vs Monterrey | Harry How/GettyImages

¿Cuándo?: 10 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Las Águilas reciben a la Pandilla de nueva cuenta, luego de que los hayan eliminado en la Leagues Cup 2026, por lo que tiene sed de venganza y querrán quedarse con las tres unidades.

Monterrey vs Pachuca - Liga MX, Jornada 12

Monterrey vs Pachuca | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de octubre

Lugar: Monterrey

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La Pandilla recibe a los Tuzos en la Fecha 12, lo que podrá ser un duelo muy interesante donde ambos buscarán adueñarse de las tres unidades ante un desempeño irregular en el certamen.

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