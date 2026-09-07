El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras caer 2-0 ante Toluca
El Club de Fútbol Monterrey afrontó la final de la Leagues Cup 2026 ante el Deportivo Toluca FC desde el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.
Con goles de Alexis Vega apenas al minuto cuatro del primer tiempo y otro de Helinho, los Diablos Rojos vencieron 2-0 a los regiomontanos y se quedaron con el campeonato de la Leagues CUP 2026. Rayados no gana una final desde el lejano año del 2021.
A continuación, les compartimos el calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto dirigido por Matías Almeyda.
Monterrey vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 8
- ¿Cuándo?: 12 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México)
Se viene una edición más del Clásico Regio con dos equipos que no pasan por su mejor momento en el torneo local y están fuera de zona de clasificación, sin embargo, este será un duelo muy disputado que ninguno querrá perder.
Monterrey vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 9
- ¿Cuándo?: 19 de septiembre
- Lugar: Monterrey, Nuevo León
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)
El vigente campeón del fútbol mexicano visitará al conjunto regiomontano en un duelo muy interesante con una rivalidad muy intensa en años recientes, pero que el resultado puede ser para cualquiera.
Atlante vs Monterrey - Liga MX, Jornada 10
- ¿Cuándo?: 25 de septiembre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Banorte
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)
El regreso de los Potros de Hierro del Atlante ha sido muy bueno, a pesar de venir directo de la Liga Expansión MX de inmediato se han instalado en Primera División con la ambición de ganar, por lo menos así se ha visto en sus primeros juegos.
América vs Monterrey - Liga MX, Jornada 6
- ¿Cuándo?: 10 de octubre
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Banorte
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)
Las Águilas reciben a la Pandilla de nueva cuenta, luego de que los hayan eliminado en la Leagues Cup 2026, por lo que tiene sed de venganza y querrán quedarse con las tres unidades.
Monterrey vs Pachuca - Liga MX, Jornada 12
- ¿Cuándo?: 18 de octubre
- Lugar: Monterrey
- Estadio: BBVA
- Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)
La Pandilla recibe a los Tuzos en la Fecha 12, lo que podrá ser un duelo muy interesante donde ambos buscarán adueñarse de las tres unidades ante un desempeño irregular en el certamen.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.