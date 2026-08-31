El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras perder 1-3 contra San Luis

Rayados de Monterrey vivió un nuevo tropiezo en el Estadio BBVA, ya que fue superado 1-3 por el Atlético San Luis, que consiguió su primera victoria del Apertura 2026. El estadounidense David Rodríguez, el español Marco Llorente y Óscar Macías fueron los verdugos, a pesar del descuento del belga Hugo Cuypers.



Pensando en las semifinales de la Leagues Cup 2026 contra el América, el técnico argentino Matías Almeyda decidió descansar a casi todos sus titulares lanzando de arranque a varios suplentes, algo que pagó caro el club.



De cualquier forma, aquí está el calendario de los próximos juegos de La Pandilla:

América vs Monterrey

Miércoles, 2 de septiembre

Dignity Health Sports Park

Semifinal, Leagues Cup

Horario: 20:30 h (EEUU ET), 21:30 h (México)

Brian Rodríguez | Manuel Velasquez/GettyImages

Con la eliminación de los clubes de la MLS, este torneo binacional quedó con pura presencia azteca, lo cual se celebra desde México. Para llegar aquí, los regios doblegaron 2-0 al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski, gracias a las dianas de Víctor ‘Toro’ Guzmán y Orbelín Pineda. En el caso de los azulcremas, superaron por el mismo marcador al Columbus Crew SC a través del brasileño Raphael Veiga y el uruguayo Brian Rodríguez.

Querétaro vs Monterrey

Sábado, 5 de septiembre

Estadio Corregidora

Jornada 7, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Santiago Homenchenko | Simon Barber/GettyImages

Gallos Blancos le dio continuidad al proyecto del chileno Esteban González, sin embargo, una vez más movieron sus fichas para darle mayor solidez al equipo. El cuadro negriazul ha hecho bien las cosas, pues por ahora milita en el sexto peldaño de la clasificación con diez puntos, luego de tres triunfos, un empate y dos tropiezos. Justo vienen de pegarle 1-3 al Atlas. No es muy halagador el historial entre ambas instituciones, ya que hay una paternidad regia. La última vez que los queretanos superaron a Rayados ocurrió en el ya lejano 19 de octubre del 2021, es decir, van nueve duelos sin que les puedan hacer daño.

Monterrey vs Tigres

Domingo, 13 de septiembre

Estadio BBVA

Jornada 8, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

Se paralizará Nuevo León y se amará la carnita asada gracias a una edición más del Clásico Regio. Es una oportunidad inmejorable para los de casa, ya que su eterno rival anda de capa caída, aunque al menos ya pudo sumar su primera victoria del campeonato la fecha pasada tras el arribo de Víctor Manuel Vucetich al banquillo. Tal vez sólo fue un espejismo, ya que esta fecha dividió unidades con Santos Laguna, brindándole su primer punto del semestre a los laguneros. La UANL está en el antepenúltimo sitio de la clasificación con sólo cinco unidades.

Monterrey vs Cruz Azul

Sábado, 19 de septiembre

Estadio BBVA

Jornada 9, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jeremy Márquez y José Paradela | Jam Media/GettyImages

Estos dos están muy parejos en estos instantes, ya que ambos manejan nueve puntos. Los duelos más recientes entre regios y celestes se llevaron a cabo en la Copa Campeones de la CONCACAF, en los octavos de final. En El Gigante de Acero, La Pandilla no aprovechó de su casa y perdió 2-3, mientras en el Estadio Cuauhtémoc igualaron 1-1, pero el global fue para los cementeros por 4-3.

Atlante vs Monterrey

Viernes, 25 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 10, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Miguel Herrera | Agustin Cuevas/GettyImages

Rayados se reencuentra con los Potros de Hierro tras más de una década. Su último registro nos brindó una victoria 3-2 en suelo regio, el 29 de marzo del 2014. El equipo azulgrana, bajo el mando de Miguel Herrera, presume de una victoria, tres empates y dos tropiezos en el semestre.