La noche del sábado 26 de septiembre del 2026, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL se enfrentaron al conjunto del Puebla, para el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2026.

Con un solitario gol de Juan Brunetta al minuto 54, por la vía del penal, la escuadra local se quedó con el triunfo, sumando así su segunda victoria en lo que va de la campaña.

El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres tras vencer 1-0 al Puebla

Tigres vs Toluca

Viernes, 9 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 11, Liga MX

Horario: 23 h (EEUU ET), 21 h (México)

Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

Los Diablos Rojos siguen en plan grande este semestre. Acaban de conquistar la Leagues Cup 2026, aparte golearon 5-2 al Atlas. La última vez que los dos chocaron fue en la final de la Concachampions, que acabó pintada de escarlata. En el Clausura 2026 dividieron unidades al terminar 0-0 en el Volcán.

Chivas vs Tigres

Sábado, 17 de octubre

Estadio Akron

Jornada 12, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)

Chivas | Jam Media/GettyImages

El Guadalajara está desplegando un buen fútbol y finalmente cayeron los esperados goles en las fechas pasadas tras haber generado varias dudas. De cualquier forma, hay un espinita clavada para los Incomparables, ya que en el Clausura 2026 les tocó eliminarse en los cuartos de final de la Liguilla, con los rojiblancos saliendo airosos.

Tigres vs León

Martes, 20 de octubre

Estadio Universitario

Jornada 13, Liga MX

Horario: 23 h (EEUU ET), 21 h (México)

Iván Moreno | Hector Vivas/GettyImages

Aun cuando los Panzas Verdes se vieron bien en la Leagues Cup, en el torneo local están por debajo de las expectativas, ya que aparecen en el doceavo peldaño de la clasificación con diez unidades. Pumas acaba de vencerlos 3-1 en Ciudad Universitaria. El semestre pasado, La Fiera perdió en casa por 1-2 tras los tantos de Marcelo Flores y Laínez.

Pumas vs Tigres

Sábado, 24 de octubre

Estadio Olímpico Universitario

Jornada 14, Liga MX

Horario: 23 h (EEUU ET), 21 h (México)

Pumas Vs León - Liga BBVA MX Apertura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en la jornada número dos por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los Pumas de la UNAM. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán'.

Pachuca vs Tigres

Sábado, 31 de octubre

Estadio Hidalgo

Jornada 15, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 18 h (México)

Santos Laguna v Pachuca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor de los Tuzos.

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