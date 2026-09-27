El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres tras vencer 1-0 al Puebla
La noche del sábado 26 de septiembre del 2026, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL se enfrentaron al conjunto del Puebla, para el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2026.
Con un solitario gol de Juan Brunetta al minuto 54, por la vía del penal, la escuadra local se quedó con el triunfo, sumando así su segunda victoria en lo que va de la campaña.
El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres tras vencer 1-0 al Puebla
Tigres vs Toluca
Viernes, 9 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 11, Liga MX
Horario: 23 h (EEUU ET), 21 h (México)
Los Diablos Rojos siguen en plan grande este semestre. Acaban de conquistar la Leagues Cup 2026, aparte golearon 5-2 al Atlas. La última vez que los dos chocaron fue en la final de la Concachampions, que acabó pintada de escarlata. En el Clausura 2026 dividieron unidades al terminar 0-0 en el Volcán.
Chivas vs Tigres
Sábado, 17 de octubre
Estadio Akron
Jornada 12, Liga MX
Horario: 19 h (EEUU ET), 17 h (México)
El Guadalajara está desplegando un buen fútbol y finalmente cayeron los esperados goles en las fechas pasadas tras haber generado varias dudas. De cualquier forma, hay un espinita clavada para los Incomparables, ya que en el Clausura 2026 les tocó eliminarse en los cuartos de final de la Liguilla, con los rojiblancos saliendo airosos.
Tigres vs León
Martes, 20 de octubre
Estadio Universitario
Jornada 13, Liga MX
Horario: 23 h (EEUU ET), 21 h (México)
Aun cuando los Panzas Verdes se vieron bien en la Leagues Cup, en el torneo local están por debajo de las expectativas, ya que aparecen en el doceavo peldaño de la clasificación con diez unidades. Pumas acaba de vencerlos 3-1 en Ciudad Universitaria. El semestre pasado, La Fiera perdió en casa por 1-2 tras los tantos de Marcelo Flores y Laínez.
Pumas vs Tigres
Sábado, 24 de octubre
Estadio Olímpico Universitario
Jornada 14, Liga MX
Horario: 23 h (EEUU ET), 21 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en la jornada número dos por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los Pumas de la UNAM. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán'.
Pachuca vs Tigres
Sábado, 31 de octubre
Estadio Hidalgo
Jornada 15, Liga MX
Horario: 20 h (EEUU ET), 18 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor de los Tuzos.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en SI Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.