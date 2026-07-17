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El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 3-1 ante Tijuana

Rodrigo Aguirre estrenó la Ley Prestianni en la Liga MX
Jaime Garza|
Tijuana v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX
Tijuana v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La noche del jueves 16 de julio del 2026, en la cancha del estadio Caliente, los Xolos de Tijuana recibieron la visita de los Tigres UANL, para el partido correspondiente a la fecha número uno por el torneo de Apertura 2026.

Con un gol de Ramiro Árciga y un doblete del marroquí Mourad El Ghezouani, los Xolos de Tijuana vencieron 3-1 a Tigres UANL y sumaron así sus primeros tres triunfos del torneo. El conjunto felino deberá reponerse pronto de esta derrota, ya que tiene por delante un calendario sumamente complicado.

El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 3-1 ante Tijuana

Tigres UANL vs Atlético San Luis- Liga MX, Jornada 2

Benjamin Galdames
FC Juarez v Atletico San Luis - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: 'Volcán' Universitario
  • Hora: 23:00 hrs (Estados Unidos) 21:00 hrs (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Querétaro vs Tigres UANL- Liga MX, Jornada 3

Santiago Homenchenko
Queretaro v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages
  • ¿Cuándo? Sábado 1° de agosto
  • Lugar: Querétaro
  • Estadio: La Corregidora
  • Hora: 19:00 hrs (Estados Unidos) 17:00 hrs (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jonrada número 11 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frió empate a cero goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Tigres UANL vs Real Salt Lake- League CUP

Sergi Solans
Real Salt Lake v Burnley FC - International Friendly | Chris Gardner/GettyImages
  • ¿Cuándo? Martes 4 de agosto
  • Lugar: Sandy, Utah
  • Estadio: America First Field
  • Hora: 22:00 hrs (Estados Unidos) 20:00 hrs (México)

La Leagues CUP pondrá en pausa el torneo mexicano, y seguro servirá para que los equipos se adapten de una mejor manera dentro del terreno de juego. Hay que recordar que, en este nuevo formato de competencia, ningún club mexicano ha podido quedarse con el título, por lo tanto, se espera que lo encaren de una manera distinta en esta ocasión.

Tigres UANL vs Minnesota- League CUP

Michael Boxall
Minnesota United FC v Real Salt Lake | David Berding/GettyImages
  • ¿Cuándo? Viernes 7 de agosto
  • Lugar: Saint Paul, Minnesota
  • Estadio: Allianz Field
  • Hora: 21:00 hrs (Estados Unidos) 19:00 hrs (México)

Esta es la primera ocasión en la que Minnesota enfrentará al Club Tigres, en un partido cargado de adrenalina, ya que, en la League CUP, se necesita tener una fase de grupos casi perfecta para avanzar a la siguiente ronda.

Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps- League CUP

SOCCER: MAY 23 MLS San Diego FC vs Vancouver Whitecaps FC
SOCCER: MAY 23 MLS San Diego FC vs Vancouver Whitecaps FC | Icon Sportswire/GettyImages
  • ¿Cuándo? Martes 11 de agosto
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: 'Volcán' Universitario
  • Hora: 22:00 hrs (Estados Unidos) 20:00 hrs (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2024, y el encuentro acabó 3-0 en favor del conjunto felino, para un global de 4-1.

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Published | Modified
Jaime Garza
JAIME GARZA

Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.

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