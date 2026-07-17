El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 3-1 ante Tijuana
La noche del jueves 16 de julio del 2026, en la cancha del estadio Caliente, los Xolos de Tijuana recibieron la visita de los Tigres UANL, para el partido correspondiente a la fecha número uno por el torneo de Apertura 2026.
Con un gol de Ramiro Árciga y un doblete del marroquí Mourad El Ghezouani, los Xolos de Tijuana vencieron 3-1 a Tigres UANL y sumaron así sus primeros tres triunfos del torneo. El conjunto felino deberá reponerse pronto de esta derrota, ya que tiene por delante un calendario sumamente complicado.
El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras caer 3-1 ante Tijuana
Tigres UANL vs Atlético San Luis- Liga MX, Jornada 2
- ¿Cuándo? Sábado 25 de julio
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: 'Volcán' Universitario
- Hora: 23:00 hrs (Estados Unidos) 21:00 hrs (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 2-1 en favor de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Querétaro vs Tigres UANL- Liga MX, Jornada 3
- ¿Cuándo? Sábado 1° de agosto
- Lugar: Querétaro
- Estadio: La Corregidora
- Hora: 19:00 hrs (Estados Unidos) 17:00 hrs (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jonrada número 11 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frió empate a cero goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.
Tigres UANL vs Real Salt Lake- League CUP
- ¿Cuándo? Martes 4 de agosto
- Lugar: Sandy, Utah
- Estadio: America First Field
- Hora: 22:00 hrs (Estados Unidos) 20:00 hrs (México)
La Leagues CUP pondrá en pausa el torneo mexicano, y seguro servirá para que los equipos se adapten de una mejor manera dentro del terreno de juego. Hay que recordar que, en este nuevo formato de competencia, ningún club mexicano ha podido quedarse con el título, por lo tanto, se espera que lo encaren de una manera distinta en esta ocasión.
Tigres UANL vs Minnesota- League CUP
- ¿Cuándo? Viernes 7 de agosto
- Lugar: Saint Paul, Minnesota
- Estadio: Allianz Field
- Hora: 21:00 hrs (Estados Unidos) 19:00 hrs (México)
Esta es la primera ocasión en la que Minnesota enfrentará al Club Tigres, en un partido cargado de adrenalina, ya que, en la League CUP, se necesita tener una fase de grupos casi perfecta para avanzar a la siguiente ronda.
Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps- League CUP
- ¿Cuándo? Martes 11 de agosto
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: 'Volcán' Universitario
- Hora: 22:00 hrs (Estados Unidos) 20:00 hrs (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2024, y el encuentro acabó 3-0 en favor del conjunto felino, para un global de 4-1.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.