El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras perder 1-0 ante Tijuana

El Club Tigres UANL continúa de capa caída en la Liga MX, tras sumar su segunda derrota de forma consecutiva en el torneo local, ahora a manos de los Xolos de Tijuana, quienes se llevaron la victoria con un solitario gol de Kevin Castañeda al minuto 22 del primer tiempo.

Los dirigidos por Guido Pizarro ya no tienen margen de error. Si quieren clasificar a la liguilla, necesitan tener un cierre que raye en lo perfecto y observar qué sucede con los rivales directos.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que buscará brillar en la justa intercontinental y rescatar lo posible en el torneo local.

Tigres UANL vs Seattle Sounders- CONCACAF, Cuartos de Final

Minnesota United FC v Seattle Sounders FC | David Berding/GettyImages

¿Cuándo?: 8 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

Esta no será la primera vez que Tigres y el Seattle Sounders se enfrentan en los cuartos de final por la CONCACAF Champions CUP. Ya en 2013, ambas escuadras se cruzaron en dichas instancias, y el conjunto de la MLS avanzó a la siguiente ronda, en una remotanda fenomenal en el cotejo de vuelta, sobreponiendose a un 2-0 de Tigres que parecía definitivo, tomando en consideración el gol de visitante.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Tigres UANL vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este enfrentamiento se ha vuelto uno de los más interesantes del fútbol mexicano en la época reciente, debido a la rivalidad que han desarrollado ambos clubes sobre todo en Liguilla y en un par de finales, por lo que podemos esperar un buen bastante interesante.

Seattle Sounders vs Tigres UANL - CONCACAF, Cuartos de Final

Minnesota United FC v Seattle Sounders FC | David Berding/GettyImages

¿Cuándo?: 15 de abril

Lugar: Seattle, Washington

Estadio: Lumen Field

Hora: 23:30 horas (Estados Unidos), 21:30 horas (México), 04:30 horas (España)

Tigres UANL atraviesa por un momento complicado en la Liga MX. A la espera de un cierre de torneo que raye en lo perfecto, la CONCACAF Champions CUP aparece como una competencia que podría medianamente rescatar el primer semestre de un 2026 para el olvido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15

Necaxa vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Lo felinos tendrán que visitar a los Rayos en la Fecha 15 en un partido que puede ser de cheque al portador debido al bajo desempeño que ha tenido el cuadro de Aguascalientes en este certamen, sin embargo, nunca se sabe y pueden dar una sorpresa.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

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