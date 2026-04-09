El calendario de los próximos 5 partidos de Tigres UANL tras vencer 2-0 al Seattle Sounders

El Club Tigres UANL recibió la visita del Seattle Sounders para el duelo correspondiente a la ida por los cuartos de final de la CONCACAF Champions CUP 2026. Con un gol de Ozziel Herrera y un autogol de la escuadra visitante, los regiomontanos vencieron 2-0 a los de la MLS y ya suman 47 partidos sin perder como local ante clubes extranjeros en competencias como la CONCACF Champions CUP y la Copa Libertadores de América.

A continuación, te dejamos el calendario de los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Guido Pizarro, que buscará brillar en la justa intercontinental y rescatar lo posible en el torneo local.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Tigres UANL vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este enfrentamiento se ha vuelto uno de los más interesantes del fútbol mexicano en la época reciente, debido a la rivalidad que han desarrollado ambos clubes sobre todo en Liguilla y en un par de finales, por lo que podemos esperar un duelo bastante interesante.

Seattle Sounders vs Tigres UANL - CONCACAF, Cuartos de Final

Minnesota United FC v Seattle Sounders FC | David Berding/GettyImages

¿Cuándo?: 15 de abril

Lugar: Seattle, Washington

Estadio: Lumen Field

Hora: 23:30 horas (Estados Unidos), 21:30 horas (México), 04:30 horas (España)

Tigres UANL atraviesa por un momento complicado en la Liga MX. A la espera de un cierre de torneo que raye en lo perfecto, la CONCACAF Champions CUP aparece como una competencia que podría medianamente rescatar el primer semestre de un 2026 para el olvido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Necaxa vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 15

Necaxa vs Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 19:00 horas (EE. UU.), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Lo felinos tendrán que visitar a los Rayos en la Fecha 15 en un partido que puede ser de cheque al portador debido al bajo desempeño que ha tenido el cuadro de Aguascalientes en este certamen, sin embargo, nunca se sabe y pueden dar una sorpresa.

Atlas vs Tigres UANL - Liga MX, Jornada 16

Toluca v Atlas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (EE. UU.), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto felino. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del 'Volcán' Universitario.

Tigres UANL vs Mazatlán- Liga MX, Jornada 17

Necaxa v Mazatlan FC - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número seis por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó con un entretenido empate a dos goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del Mazatlán.

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