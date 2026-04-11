El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras perder 2-1 ante el Bournemouth

El Arsenal volvió a dejar puntos en el camino y preocupa a sus fanáticos: perdió 2-1 ante el Bournemouth en el Emirates Stadium y quedó nueve puntos por arriba del Manchester City, aunque estos tienen dos partidos menos. El próximo miércoles vuelven a salir a la cancha, esta vez por UEFA Champions League.

A continuación, los próximos cinco compromisos de los Gunners.

Arsenal vs Sporting de Lisboa - Vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League

Arsenal v Chelsea - Premier League - Creators Club | Kya Banasko - Arsenal Creators Club/GettyImages

El desarrollo del partido de vuelta de la Champions corre con la ventaja de definirse en casa para los ingleses, que a priori tienen un camino accesible hasta las semifinales. El año anterior ya lograron meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa, pero perdieron en semifinales frente al PSG.

14/4/2026: Arsenal vs Sporting CP - Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Manchester City vs Arsenal - Fecha 33 de la Premier League

Bernardo Silva, Manchester City; Piero Hincapie, Arsenal | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El City llegará a este encuentro luego de enfrentarse al Chelsea, y el Arsenal tras la culminación, para bien o mal, de la serie de la Champions. Es un partido que probablemente pase por lo anímico y en el cual está mucho en juego, con la urgencia de los de Manchester de sumar para alcanzar a los Gunners en la cima de la Premier y los londinenses tratando de defender con uñas y dientes ese liderazgo.

La última vez que se enfrentaron fue en la final de la EFL Cup, que acabó con una victoria para el equipo de Guardiola.

19/4/2026: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP: 17:30

Arsenal vs Newcastle - Fecha 34 de la Premier League

Anthony Gordon, Newcastle; Ben White, Arsenal | David Price/GettyImages

El primer partido entre ambos al comienzo de la temporada dejó una victoria con lo justo para los Gunners. El Newcastle es un hueso duro de roer y un rival difícil de enfrentar, con un Anthony Gordon que está viviendo su mejor temporada y genera peligro constantemente. No será fácil, tampoco imposible.

25/4/2026: Arsenal vs Newcastle - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

Arsenal vs Fulham - Fecha 35 de la Premier League

Fulham vs Arsenal - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El fútbol continúa en el Emirates Stadium donde el Arsenal recibirá al Fulham. El equipo de Da Silva promete ser un rival complicado de doblegar puesto que se encuentra en la novena posición peleando por las plazas de competición europea. Si llegan a ese partido con opciones de meterse en Europa, los gunners tendrán que emplearse a fondo para llevarse la victoria.

2/5/2026: Arsenal vs Fulham - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

West Ham vs Arsenal, jornada 36 de la Premier League

London Stadium | Heritage Images/GettyImages

Entramos en la zona campeonato, ya que si se dan ciertos resultados el Arsenal podría gritar campeón en este partido, el anterior o el posterior. Todo parece indicar que la Premier League no se definirá en la última fecha de manera agónica.

10/5/2026: West Ham vs Arsenal - Premier League - USA: 10:30, MEX: 09:30, ESP: 18:30

El calendario de los próximos 5 encuentros del Arsenal