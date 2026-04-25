El Arsenal derrotó al Newcastle United 1-0, con un solitario gol de Eberechi Eze. Gracias a este resultado, el equipo de Mikel Arteta recuperó el liderato de la Premier League, aunque los Citizens tienen un partido pendiente.

Los Gunners tienen como grandes objetivos la gloria local por primera vez en más de 20 años y la continental por primera vez desde su fundación, lo que sería histórico para ellos.

A continuación, los próximos cinco compromisos de los Gunners.

Atlético de Madrid vs Arsenal, ida de semifinales de UEFA Champions League

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Esta semana arrancan las semifinales de la UEFA Champions League y los Gunners buscarán hacerse grandes en el Metropolitano, que el Atlético de Madrid lo tiene como una gran fortaleza y generador de resultados.

29/04/26: Atlético de Madrid vs Arsenal - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Fulham - Fecha 35 de la Premier League

Fulham vs Arsenal - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El fútbol continúa en el Emirates Stadium donde el Arsenal recibirá al Fulham. El equipo de Da Silva promete ser un rival complicado de doblegar puesto que se encuentra en la novena posición peleando por las plazas de competición europea. Si llegan a ese partido con opciones de meterse en Europa, los gunners tendrán que emplearse a fondo para llevarse la victoria.

2/5/2026: Arsenal vs Fulham - Premier League - USA: 12:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30

Arsenal vs Atlético de Madrid, vuelta de semifinales de UEFA Champions League

Arsenal v Chelsea - Premier League - Creators Club | Kya Banasko - Arsenal Creators Club/GettyImages

El finalista de la UEFA Champions League se define en el Emirates Stadium, que aguardará ansioso por saber si los de Mikel Arteta podrán sacar pasaje a Budapest para jugar la gran final continental del 30 de mayo contra el ganador de Bayern Múnich y PSG.

05/05/26: Arsenal vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

West Ham vs Arsenal, jornada 36 de la Premier League

West Ham United v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, el Arsenal se trasladará unos poquitos kilómetros dentro de Londres para enfrentar al West Ham, que está compitiendo mano a mano con el Tottenham por la permanencia en la máxima categoría.

17/5/2026: West Ham vs Arsenal - Premier League - A confirmar

Arsenal vs Burnley, jornada 37 de la Premier League

Manchester City v Arsenal - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Frente al Burnley jugarán su último partido en casa en esta temporada, y el apoyo de la gente será crucial para llegar a la última fecha con chances de ser campeones de la Premier League por primera vez desde la temporada de Los Invencibles, allá por la 2003/04.

24/5/2026: Arsenal vs Burnley - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00

El calendario de los próximos 5 encuentros del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV Atlético de Madrid 29/04/26 USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 UEFA Champions League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN Fulham 02/05/26 USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 18:30 Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN Atlético de Madrid 05/05/26 USA: 14:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 UEFA Champions League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN West Ham 10/05/26 A confirmar Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN Burnley 17/05/26 USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 17:00 Premier League USA: USA Network, UNIVERSO, MEX: FOX One, ESP: DAZN