El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras ganarle 2-1 al Real Madrid
El Atlético de Madrid se adueñó del derbi y hasta dejó al Real Madrid con diez jugadores. Los dirigidos por Diego Simeone le ganaron 2-1 al Merengue en el Metropolitano y sumaron de a tres para subir al segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Los tantos llegaron de un penal de Alejandro Grimaldo, cobrado luego de una acción de Dean Huijsen, quien fue expulsado, sobre Giuliano Simeone. El segundo gol lo hizo Jonathan David.
Ahora, el parón internacional marcará la grilla durante las próximas tres semanas y el Colchonero volverá a las canchas en octubre.
A continuación, el calendario de los próximos partidos del Atleti.
Alavés vs Atlético de Madrid, jornada 8 de LaLiga
Después del parón por la fecha FIFA, el Atleti retomará LaLiga con una visita a Vitoria. El Cholo tendrá a la mayoría de sus futbolistas convocados con sus selecciones y va a tener que evaluar cómo regresan antes de armar el equipo que jugará ese partido.
- 10/10/2026: Alavés vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15
Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la Champions League
El Metropolitano volverá a recibir una noche de Champions con el enfrentamiento ante los Red Devils. El Atleti llegó hasta las semifinales en la edición pasada y va a buscar sumar en casa en su camino por la clasificación a la siguiente ronda.
- 13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Espanyol vs Atlético de Madrid, jornada 9 de LaLiga
Cuatro días después del compromiso europeo, el Colchonero irá a Barcelona para visitar al Espanyol. Los Pericos buscarán aprovechar la localía, pero el Atleti peleará por mantener su posición en la tabla y quedarse con los tres puntos.
- 17/10/2026: Espanyol vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 6:00, ESP: 14:00
Stuttgart vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League
La siguiente parada en la Champions va a ser en Alemania ante el Stuttgart. El Atlético disputará allí su tercer encuentro del torneo con la intención de sumar tres puntos como visitante y acercarse a los puestos que entregan el pase a octavos de final.
- 20/10/2026: Stuttgart vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Atlético de Madrid vs RC Deportivo, jornada 10 de LaLiga
El Atlético volverá a la liga española con una visita al Deportivo. Será el último compromiso de octubre y la fecha 10 del torneo local.
- 25/10/2026: Espanyol vs Atlético de Madrid - LaLiga - Horario por definirse
El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Alavés
10/10/2026
USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV
Manchester United
13/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
Por definirse
Espanyol
17/10/2026
USA: 8:00, MEX: 6:00, ESP: 14:00
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV
Stuttgard
20/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
Por definirse
RC Deportivo
25/10/2026
Por definirse
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.