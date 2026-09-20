El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras ganarle 2-1 al Real Madrid

El Atlético de Madrid se adueñó del derbi y hasta dejó al Real Madrid con diez jugadores. Los dirigidos por Diego Simeone le ganaron 2-1 al Merengue en el Metropolitano y sumaron de a tres para subir al segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Los tantos llegaron de un penal de Alejandro Grimaldo, cobrado luego de una acción de Dean Huijsen, quien fue expulsado, sobre Giuliano Simeone. El segundo gol lo hizo Jonathan David.

Ahora, el parón internacional marcará la grilla durante las próximas tres semanas y el Colchonero volverá a las canchas en octubre.

A continuación, el calendario de los próximos partidos del Atleti.

Alavés vs Atlético de Madrid, jornada 8 de LaLiga

Lucas Boye, Alaves | Quality Sport Images/GettyImages

Después del parón por la fecha FIFA, el Atleti retomará LaLiga con una visita a Vitoria. El Cholo tendrá a la mayoría de sus futbolistas convocados con sus selecciones y va a tener que evaluar cómo regresan antes de armar el equipo que jugará ese partido.

10/10/2026: Alavés vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15

Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la Champions League

Bruno Fernandes, Manchester United | Zohaib Alam/GettyImages

El Metropolitano volverá a recibir una noche de Champions con el enfrentamiento ante los Red Devils. El Atleti llegó hasta las semifinales en la edición pasada y va a buscar sumar en casa en su camino por la clasificación a la siguiente ronda.

13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Espanyol vs Atlético de Madrid, jornada 9 de LaLiga

Alex Calatrava, Espanyol | Xinhua News Agency/GettyImages

Cuatro días después del compromiso europeo, el Colchonero irá a Barcelona para visitar al Espanyol. Los Pericos buscarán aprovechar la localía, pero el Atleti peleará por mantener su posición en la tabla y quedarse con los tres puntos.

17/10/2026: Espanyol vs Atlético de Madrid - LaLiga - USA: 8:00, MEX: 6:00, ESP: 14:00

Stuttgart vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la Champions League

Jeff Chabot, Stuttgart | NurPhoto/GettyImages

La siguiente parada en la Champions va a ser en Alemania ante el Stuttgart. El Atlético disputará allí su tercer encuentro del torneo con la intención de sumar tres puntos como visitante y acercarse a los puestos que entregan el pase a octavos de final.

20/10/2026: Stuttgart vs Atlético de Madrid - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Atlético de Madrid vs RC Deportivo, jornada 10 de LaLiga

Pierre-Emerick Aubameyang, RC Deportivo | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El Atlético volverá a la liga española con una visita al Deportivo. Será el último compromiso de octubre y la fecha 10 del torneo local.

25/10/2026: Espanyol vs Atlético de Madrid - LaLiga - Horario por definirse

El calendario de los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Alavés 10/10/2026 USA: 10:15, MEX: 8:15, ESP: 16:15 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV Manchester United 13/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League Por definirse Espanyol 17/10/2026 USA: 8:00, MEX: 6:00, ESP: 14:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV Stuttgard 20/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League Por definirse RC Deportivo 25/10/2026 Por definirse LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App, MEX: Sky Sports Mexico, Sky+, ESP: Movistar+, LaLiga TV Bar, HDM+, LALIGA TV