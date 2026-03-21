El Chelsea cayó por marcador de 3-0 ante el Everton en duelo de la jornada 31 de la Premier League. Los Toffees, con doblete de Beto Betuncal, y gol de Iliman Ndiaye, se impusieron ante los Blues, los cuales se ubican en sexto lugar de la tabla. Ahora, se enfocarán en la FA Cup, el único objetivo que les queda en pie tras la eliminación por UEFA Champions League a manos del PSG.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo de Liam Rosenior.

Chelsea vs Port Vale, cuartos de final de la FA Cup

Port Vale v Sunderland - Emirates FA Cup Fifth Round | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Tras el parón internacional de marzo, el Chelsea volverá a la actividad recibiendo a una de las grandes sorpresas de la temporada: el equipo de la zona de Stoke está último por amplio margen en la tercera división y salvo un milagro volverá a la cuarta, pero eso no les impidió meterse entre los mejores ocho de la tradicional FA Cup.

4/4/2026: Chelsea vs Port Vale - FA Cup - (11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP)

Chelsea vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

Chelsea FC v Manchester City FC - Premier League | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El cierre de este tramo llegará con uno de los partidos más atractivos del campeonato. El duelo ante el Manchester City suele ofrecer espectáculo: en las últimas cinco temporadas de Premier, ambos equipos promedian más de tres goles por partido cuando se enfrentan.

12/04/2026 : Chelsea vs Manchester City - Premier League - (11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Chelsea vs Manchester United, jornada 33 de la Premier League

Manchester United v Fulham - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Luego de recibir a los Ciudadanos, le tocará el turno a los Diablos Rojos de visitar Stamford Bridge. Los de Michael Carrick están expectantes en la temporada y sueñan con meterse en la próxima UEFA Champions League, aunque es justamente el Chelsea el rival que tienen que vencer para empezar a asegurarse ese pasaje.

18/04/2026 : Chelsea vs Manchester United - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP)

Brighton vs Chelsea, jornada 34 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Para cerrar el mes de abril, los de Liam Rosenior visitarán el Falmer Stadium para enfrentarse a un Brighton que sabe hacerse fuerte en casa, con un triunfo reciente ante el Liverpool por 2-1.

26/04/2026: Brighton vs Chelsea - Premier League - (11:15 USA, 10:15 MEX, 17:15 ESP)

Chelsea vs Nottingham Forest, jornada 35 de la Premier League

Nottingham Forest v Fulham - Premier League - City Ground | Jacob King - PA Images/GettyImages

Empezando a despedirse de la temporada, los de Liam Rosenior abrirán mayo enfrentándose a uno de los equipos que pelea por permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés. El partido todavía no tiene horario confirmado.

02/04/2026: Chelsea vs Nottingham Forest - Premier League - (horario a confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del Chelsea