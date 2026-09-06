El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras ganarle 5-0 al Valencia

El FC Barcelona continúa su paso aplastante en LaLiga. Este domingo, el cuadro blaugrana se impuso al Valencia por marcador de 5-0 con doblete de Lamine Yamal y goles de Fermín López, Raphinha y Pedri.

El cuadro de la Ciudad Condal debutará en la edición 2026/2027 de la Champions League esta semana.

A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona:

FC Barcelona vs Feyenoord, jornada 1 de la UEFA Champions League

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El gran cambio llegará tres días después, el miércoles 9 de septiembre, cuando el Barcelona debute en la Champions League 2026/27 ante el Feyenoord en el Camp Nou.

09/09/2026: FC Barcelona vs Feyenoord - UEFA Champions League - (12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP)

Levante vs FC Barcelona, jornada 5 de LaLiga

Levante UD v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

La actividad continuará en LaLiga con la visita al Levante el domingo 13 de septiembre. Será el segundo desplazamiento liguero del equipo azulgrana en este tramo, y justamente repetirá destino: Valencia.

13/09/2026: Levante vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá al recién ascendido Racing de Santander por una nueva jornada española.

16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)

Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga

Sevilla FC v Levante UD - La Liga Santander | Fran Santiago/GettyImages

Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.

19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.

11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (a confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Feyenoord 09/09/2026 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP UEFA Champions League USA: ViX

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Levante 13/09/2026 10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Racing de Santander 16/09/2026 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Sevilla 19/09/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Getafe 11/10/2026 A confirmar LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+