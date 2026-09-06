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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras ganarle 5-0 al Valencia

Los blaugranas llevan paso perfecto en LaLiga y marchan en el primer lugar de la tabla
Bruno Pernigotti|
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

El FC Barcelona continúa su paso aplastante en LaLiga. Este domingo, el cuadro blaugrana se impuso al Valencia por marcador de 5-0 con doblete de Lamine Yamal y goles de Fermín López, Raphinha y Pedri.

El cuadro de la Ciudad Condal debutará en la edición 2026/2027 de la Champions League esta semana.

A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona:

FC Barcelona vs Feyenoord, jornada 1 de la UEFA Champions League

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El gran cambio llegará tres días después, el miércoles 9 de septiembre, cuando el Barcelona debute en la Champions League 2026/27 ante el Feyenoord en el Camp Nou.

  • 09/09/2026: FC Barcelona vs Feyenoord - UEFA Champions League - (12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP)

Levante vs FC Barcelona, jornada 5 de LaLiga

Levante UD v Atletico de Madrid - Copa Del Rey
Levante UD v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

La actividad continuará en LaLiga con la visita al Levante el domingo 13 de septiembre. Será el segundo desplazamiento liguero del equipo azulgrana en este tramo, y justamente repetirá destino: Valencia.

  • 13/09/2026: Levante vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga

Sergio Canales
Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá al recién ascendido Racing de Santander por una nueva jornada española.

  • 16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)

Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga

Sevilla FC v Levante UD - La Liga Santander
Sevilla FC v Levante UD - La Liga Santander | Fran Santiago/GettyImages

Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.

  • 19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.

  • 11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (a confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival

Fecha

Hora

Competencia

TV / Streaming

Feyenoord

09/09/2026

12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP

UEFA Champions League

USA: ViX
MEX: TNT Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Levante

13/09/2026

10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP

LaLiga

USA: ESPN 2
MEX: Sky Sports
ESP: Movistar+

Racing de Santander

16/09/2026

15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

LaLiga

USA: ESPN 2
MEX: Sky Sports
ESP: Movistar+

Sevilla

19/09/2026

15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

LaLiga

USA: ESPN 2
MEX: Sky Sports
ESP: Movistar+

Getafe

11/10/2026

A confirmar

LaLiga

USA: ESPN 2
MEX: Sky Sports
ESP: Movistar+

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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