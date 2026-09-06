El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras ganarle 5-0 al Valencia
El FC Barcelona continúa su paso aplastante en LaLiga. Este domingo, el cuadro blaugrana se impuso al Valencia por marcador de 5-0 con doblete de Lamine Yamal y goles de Fermín López, Raphinha y Pedri.
El cuadro de la Ciudad Condal debutará en la edición 2026/2027 de la Champions League esta semana.
A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona:
FC Barcelona vs Feyenoord, jornada 1 de la UEFA Champions League
El gran cambio llegará tres días después, el miércoles 9 de septiembre, cuando el Barcelona debute en la Champions League 2026/27 ante el Feyenoord en el Camp Nou.
- 09/09/2026: FC Barcelona vs Feyenoord - UEFA Champions League - (12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP)
Levante vs FC Barcelona, jornada 5 de LaLiga
La actividad continuará en LaLiga con la visita al Levante el domingo 13 de septiembre. Será el segundo desplazamiento liguero del equipo azulgrana en este tramo, y justamente repetirá destino: Valencia.
- 13/09/2026: Levante vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga
El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá al recién ascendido Racing de Santander por una nueva jornada española.
- 16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)
Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga
Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.
- 19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga
El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.
- 11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (a confirmar)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Feyenoord
09/09/2026
12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP
UEFA Champions League
USA: ViX
Levante
13/09/2026
10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Racing de Santander
16/09/2026
15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Sevilla
19/09/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Getafe
11/10/2026
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN 2
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo