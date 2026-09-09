El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras ganarle 5-1 al Feyenoord
El FC Barcelona arrancó con victoria su camino en la UEFA Champions League: le ganó al Feyenoord neerlandés por 5-1 en un Camp Nou pasado por agua. Raphinha anotó un doblete, mientras que Karim Adeyemi, con un golazo, mandó el partido 3-0 al descanso. En el complemento, Lamine Yamal con un golazo de tiro libre puso cifras definitivas.
A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona.
Levante vs FC Barcelona, jornada 5 de LaLiga
La actividad continuará en LaLiga con la visita al Levante el domingo 13 de septiembre. Será el segundo desplazamiento liguero del equipo azulgrana en este tramo, y justamente repetirá destino: Valencia.
- 13/09/2026: Levante vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga
El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá al recién ascendido Racing de Santander por una nueva jornada española.
- 16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)
Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga
Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.
- 19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga
El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.
- 11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (a confirmar)
Galatasaray vs FC Barcelona, jornada 2 de la UEFA Champions League
La competencia internacional se reanudará para el FCB con una visita de alto riesgo a Turquía, donde tendrán la difícil tarea de enfrentar al Galatasaray en Estambul con el fin de seguir en lo más alto de la tabla general de la etapa de liguilla.
- 13/10/2026: Galatasaray vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Levante
13/09/2026
10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Racing de Santander
16/09/2026
15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Sevilla
19/09/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Getafe
11/10/2026
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN 2
Galatasaray
13/10/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Paramount
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo