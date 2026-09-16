El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras golear 7-2 al Racing de Santander

El FC Barcelona se quedó cerca de imponer marca en este partido. Sin embargo, un 7-2 ante el Racing no debe de ser un resultado que deje con mal sabor de boca a Hansi Flick y compañía. Ahora, ponen la vista al frente para lo que sigue.

A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona.

Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga

Sevilla FC v Levante UD - La Liga Santander | Fran Santiago/GettyImages

Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.

19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.

11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)

Galatasaray vs FC Barcelona, jornada 2 de la UEFA Champions League

Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Ahmad Mora/GettyImages

La competencia internacional se reanudará para el FCB con una visita de alto riesgo a Turquía, donde tendrán la difícil tarea de enfrentar al Galatasaray en Estambul con el fin de seguir en lo más alto de la tabla general de la etapa de liguilla.

13/10/2026: Galatasaray vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Betis vs FC Barcelona, jornada 9 de LaLiga

Real Betis Balompie v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El FC Barcelona volverá a salir de casa, esta vez para visitar al Real Betis en La Cartuja por la novena jornada de LaLiga. Este es un duelo de alto riesgo para el equipo de Flick, ya que los béticos se hacen fuertes de local y vienen de vencer ni más ni menos que al Real Madrid en este inmueble.

18/10/2026: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - (A confirmar)

París Saint-Germain vs FC Barcelona, jornada 3 de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg | David Ramos/GettyImages

El Barcelona encarará la recta final de octubre en uno de los partidos más atractivos de toda la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde enfrentarán al PSG bicampeón de Europa en el Parque de los Príncipes por la tercera jornada.

20/10/2026: París Saint-Germain vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Sevilla 19/09/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Getafe 11/10/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Galatasaray 13/10/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Real Betis 18/10/2026 A confirmar LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ París Saint-Germain 20/10/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+