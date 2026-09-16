El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras golear 7-2 al Racing de Santander
El FC Barcelona se quedó cerca de imponer marca en este partido. Sin embargo, un 7-2 ante el Racing no debe de ser un resultado que deje con mal sabor de boca a Hansi Flick y compañía. Ahora, ponen la vista al frente para lo que sigue.
A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona.
Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga
Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.
- 19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga
El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.
- 11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)
Galatasaray vs FC Barcelona, jornada 2 de la UEFA Champions League
La competencia internacional se reanudará para el FCB con una visita de alto riesgo a Turquía, donde tendrán la difícil tarea de enfrentar al Galatasaray en Estambul con el fin de seguir en lo más alto de la tabla general de la etapa de liguilla.
- 13/10/2026: Galatasaray vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Betis vs FC Barcelona, jornada 9 de LaLiga
El FC Barcelona volverá a salir de casa, esta vez para visitar al Real Betis en La Cartuja por la novena jornada de LaLiga. Este es un duelo de alto riesgo para el equipo de Flick, ya que los béticos se hacen fuertes de local y vienen de vencer ni más ni menos que al Real Madrid en este inmueble.
- 18/10/2026: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - (A confirmar)
París Saint-Germain vs FC Barcelona, jornada 3 de la UEFA Champions League
El Barcelona encarará la recta final de octubre en uno de los partidos más atractivos de toda la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde enfrentarán al PSG bicampeón de Europa en el Parque de los Príncipes por la tercera jornada.
- 20/10/2026: París Saint-Germain vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Sevilla
19/09/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Getafe
11/10/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Galatasaray
13/10/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Paramount
Real Betis
18/10/2026
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN 2
París Saint-Germain
20/10/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: ESPN 2
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo