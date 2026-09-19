El FC Barcelona venció al Sevilla en partido de la jornada 7 de LaLiga. Los blaugranas se impusieron por marcador de 3-1 gracias a un hat-trick de Raphinha. El cuadro de la Ciudad Condal suma siete victorias en las primeras siete fechas del torneo.

A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona.

FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.

11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)

Galatasaray vs FC Barcelona, jornada 2 de la UEFA Champions League

Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Ahmad Mora/GettyImages

La competencia internacional se reanudará para el FCB con una visita de alto riesgo a Turquía, donde tendrán la difícil tarea de enfrentar al Galatasaray en Estambul con el fin de seguir en lo más alto de la tabla general de la etapa de liguilla.

13/10/2026: Galatasaray vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Betis vs FC Barcelona, jornada 9 de LaLiga

Real Betis Balompie v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El FC Barcelona volverá a salir de casa, esta vez para visitar al Real Betis en La Cartuja por la novena jornada de LaLiga. Este es un duelo de alto riesgo para el equipo de Flick, ya que los béticos se hacen fuertes de local y vienen de vencer ni más ni menos que al Real Madrid en este inmueble.

18/10/2026: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)

París Saint-Germain vs FC Barcelona, jornada 3 de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second Leg | David Ramos/GettyImages

El Barcelona encarará la recta final de octubre en uno de los partidos más atractivos de toda la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde enfrentarán al PSG bicampeón de Europa en el Parque de los Príncipes por la tercera jornada.

20/10/2026: París Saint-Germain vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 10 de LaLiga

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

El primer partido de la temporada entre las dos potencias del fútbol español tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, donde se batirán a duelo por la décima jornada de LaLiga. Actualmente son los que pican en punta para pelear por el título, por lo que este encuentro podría ser determinante con el correr de la campaña.

25/10/2026: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Getafe 11/10/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Galatasaray 13/10/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Real Betis 18/10/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ París Saint-Germain 20/10/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Real Madrid 25/10/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+