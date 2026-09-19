El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras vencer 3-1 al Sevilla
El FC Barcelona venció al Sevilla en partido de la jornada 7 de LaLiga. Los blaugranas se impusieron por marcador de 3-1 gracias a un hat-trick de Raphinha. El cuadro de la Ciudad Condal suma siete victorias en las primeras siete fechas del torneo.
A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona.
FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga
El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.
- 11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)
Galatasaray vs FC Barcelona, jornada 2 de la UEFA Champions League
La competencia internacional se reanudará para el FCB con una visita de alto riesgo a Turquía, donde tendrán la difícil tarea de enfrentar al Galatasaray en Estambul con el fin de seguir en lo más alto de la tabla general de la etapa de liguilla.
- 13/10/2026: Galatasaray vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Betis vs FC Barcelona, jornada 9 de LaLiga
El FC Barcelona volverá a salir de casa, esta vez para visitar al Real Betis en La Cartuja por la novena jornada de LaLiga. Este es un duelo de alto riesgo para el equipo de Flick, ya que los béticos se hacen fuertes de local y vienen de vencer ni más ni menos que al Real Madrid en este inmueble.
- 18/10/2026: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)
París Saint-Germain vs FC Barcelona, jornada 3 de la UEFA Champions League
El Barcelona encarará la recta final de octubre en uno de los partidos más atractivos de toda la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, donde enfrentarán al PSG bicampeón de Europa en el Parque de los Príncipes por la tercera jornada.
- 20/10/2026: París Saint-Germain vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs Real Madrid, jornada 10 de LaLiga
El primer partido de la temporada entre las dos potencias del fútbol español tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, donde se batirán a duelo por la décima jornada de LaLiga. Actualmente son los que pican en punta para pelear por el título, por lo que este encuentro podría ser determinante con el correr de la campaña.
- 25/10/2026: FC Barcelona vs Real Madrid - LaLiga - (15:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Getafe
11/10/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Galatasaray
13/10/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Paramount
Real Betis
18/10/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
París Saint-Germain
20/10/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: ESPN 2
Real Madrid
25/10/2026
15:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo