El FC Barcelona tuvo un partido complicado ante el Levante en la quinta jornada de LaLiga, sin embargo, el cuadro de Hansi Flick terminó imponiéndose por marcador de 4-2. Lamine Yamal firmó un doblete, y Xavi Espart y Karim Adeyemi colaboraron con un gol cada uno para la victoria. Los blaugranas llevan paso perfecto y continúan en la cima de la tabla general con 15 puntos.

A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona.

FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga

Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá al recién ascendido Racing de Santander por una nueva jornada española.

16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)

Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga

Sevilla FC v Levante UD - La Liga Santander | Fran Santiago/GettyImages

Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.

19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.

11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)

Galatasaray vs FC Barcelona, jornada 2 de la UEFA Champions League

Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Ahmad Mora/GettyImages

La competencia internacional se reanudará para el FCB con una visita de alto riesgo a Turquía, donde tendrán la difícil tarea de enfrentar al Galatasaray en Estambul con el fin de seguir en lo más alto de la tabla general de la etapa de liguilla.

13/10/2026: Galatasaray vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Betis vs FC Barcelona, jornada 9 de LaLiga

Real Betis Balompie v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

El FC Barcelona volverá a salir de casa, esta vez para visitar al Real Betis en La Cartuja por la novena jornada de LaLiga. Este es un duelo de alto riesgo para el equipo de Flick, ya que los béticos se hacen fuertes de local y vienen de vencer ni más ni menos que al Real Madrid en este inmueble.

18/10/2026: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - (A confirmar)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Racing de Santander 16/09/2026 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Sevilla 19/09/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Getafe 11/10/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Galatasaray 13/10/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Real Betis 18/10/2026 A confirmar LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+