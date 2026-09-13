El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras vencer 4-2 al Levante
El FC Barcelona tuvo un partido complicado ante el Levante en la quinta jornada de LaLiga, sin embargo, el cuadro de Hansi Flick terminó imponiéndose por marcador de 4-2. Lamine Yamal firmó un doblete, y Xavi Espart y Karim Adeyemi colaboraron con un gol cada uno para la victoria. Los blaugranas llevan paso perfecto y continúan en la cima de la tabla general con 15 puntos.
A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona.
FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga
El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá al recién ascendido Racing de Santander por una nueva jornada española.
- 16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)
Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga
Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.
- 19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
FC Barcelona vs Getafe, jornada 8 de LaLiga
El Barcelona volverá a las canchas tras el parón internacional enfrentándose al Getafe en casa por LaLiga, en un duelo donde el estado físico de quienes sean convocados será puesto a prueba de cara a lo que viene.
- 11/10/2026: FC Barcelona vs Getafe - LaLiga - (11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP)
Galatasaray vs FC Barcelona, jornada 2 de la UEFA Champions League
La competencia internacional se reanudará para el FCB con una visita de alto riesgo a Turquía, donde tendrán la difícil tarea de enfrentar al Galatasaray en Estambul con el fin de seguir en lo más alto de la tabla general de la etapa de liguilla.
- 13/10/2026: Galatasaray vs FC Barcelona - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Betis vs FC Barcelona, jornada 9 de LaLiga
El FC Barcelona volverá a salir de casa, esta vez para visitar al Real Betis en La Cartuja por la novena jornada de LaLiga. Este es un duelo de alto riesgo para el equipo de Flick, ya que los béticos se hacen fuertes de local y vienen de vencer ni más ni menos que al Real Madrid en este inmueble.
- 18/10/2026: Real Betis vs FC Barcelona - LaLiga - (A confirmar)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Racing de Santander
16/09/2026
15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Sevilla
19/09/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Getafe
11/10/2026
11:30 USA, 10:30 MEX, 18:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Galatasaray
13/10/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Paramount
Real Betis
18/10/2026
A confirmar
LaLiga
USA: ESPN 2
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo