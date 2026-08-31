El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras vencer al Rayo Vallecano
El FC Barcelona cerró hoy la tercera jornada de LaLiga ante Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou con tres puntos en la bolsa. Después de este compromiso, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá por delante una seguidilla de cinco encuentros en apenas 13 días.
El tramo incluirá una visita a Valencia, el estreno en la UEFA Champions League 2026/27 frente al Feyenoord y otros tres partidos del campeonato español.
A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona:
Valencia vs FC Barcelona, jornada 4 de LaLiga
El blaugrana visitará al Valencia por la cuarta jornada de LaLiga el próximo domingo seis de septimbre; será una nueva prueba fuera de casa para un equipo que buscará mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
- 06/09/2026: Valencia vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
FC Barcelona vs Feyenoord, jornada 1 de la UEFA Champions League
El gran cambio llegará tres días después, el miércoles nueve de septiembre, cuando el Barcelona debute en la Champions League 2026/27 ante el Feyenoord en el Camp Nou.
- 09/09/2026: FC Barcelona vs Feyenoord - UEFA Champions League - (12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP)
Levante vs FC Barcelona, jornada 5 de LaLiga
La actividad continuará en LaLiga con la visita al Levante el domingo 13 de septiembre. Será el segundo desplazamiento liguero del equipo azulgrana en este tramo.
- 13/09/2026: Levante vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga
El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá a Racing de Santander por una nueva jornada española.
- 16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)
Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga
Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.
- 19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Valencia
06/09/2026
10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Feyenoord
09/09/2026
12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP
UEFA Champions League
USA: ViX
Levante
13/09/2026
10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Racing de Santander
16/09/2026
15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
Sevilla
19/09/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
LaLiga
USA: ESPN 2
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.