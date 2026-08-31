El calendario de los próximos 5 partidos del FC Barcelona tras vencer al Rayo Vallecano

El FC Barcelona cerró hoy la tercera jornada de LaLiga ante Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou con tres puntos en la bolsa. Después de este compromiso, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá por delante una seguidilla de cinco encuentros en apenas 13 días.

El tramo incluirá una visita a Valencia, el estreno en la UEFA Champions League 2026/27 frente al Feyenoord y otros tres partidos del campeonato español.

A continuación, los próximos 5 partidos del FC Barcelona:

Valencia vs FC Barcelona, jornada 4 de LaLiga

El blaugrana visitará al Valencia por la cuarta jornada de LaLiga el próximo domingo seis de septimbre; será una nueva prueba fuera de casa para un equipo que buscará mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

06/09/2026: Valencia vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

FC Barcelona vs Feyenoord, jornada 1 de la UEFA Champions League

El gran cambio llegará tres días después, el miércoles nueve de septiembre, cuando el Barcelona debute en la Champions League 2026/27 ante el Feyenoord en el Camp Nou.

09/09/2026: FC Barcelona vs Feyenoord - UEFA Champions League - (12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP)

Levante vs FC Barcelona, jornada 5 de LaLiga

La actividad continuará en LaLiga con la visita al Levante el domingo 13 de septiembre. Será el segundo desplazamiento liguero del equipo azulgrana en este tramo.

13/09/2026: Levante vs FC Barcelona - LaLiga - (10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATHLETIC BILBAO | JOSEP LAGO/GettyImages

FC Barcelona vs Racing de Santander, jornada 6 de LaLiga

El conjunto azulgrana volverá a jugar como local el miércoles 16 de septiembre, cuando recibirá a Racing de Santander por una nueva jornada española.

16/09/2026: FC Barcelona vs Racing de Santander - LaLiga - (15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP)

Sevilla vs FC Barcelona, jornada 7 de LaLiga

Apenas tres días después, el sábado 19, el equipo dirigido por Hansi Flick tendrá que salir del Camp Nou para visitar al Sevilla. El duelo cerrará una exigente seguidilla para el azulgrana, que deberá gestionar el desgaste entre ambos encuentros.

19/09/2026: Sevilla vs FC Barcelona - LaLiga - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Valencia 06/09/2026 10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP LaLiga



USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Feyenoord 09/09/2026 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:15 ESP UEFA Champions League USA: ViX

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Levante 13/09/2026 10:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Racing de Santander 16/09/2026 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Sevilla 19/09/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP LaLiga USA: ESPN 2

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+