El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami tras empatar 2-2 con San Diego FC

Pese a haber conseguido entre semana el Campeones Cup al doblegar 2-0 al Cruz Azul de México, el Inter Miami no pudo volver al camino del triunfo en la MLS, ya que igualó 2-2 con el San Diego FC en el Nu Stadium, sumando cuatro empates consecutivos en la liga local.



El conjunto californiano pegó primero al minuto 12 a través del danés Anders Dreyer, sin embargo, al 24’, el capitán argentino Lionel Messi anotó desde el tiro libre para llegar a 75 anotaciones por dicha vía, igualando la marca del brasileño Roberto Dinamite, quedando a tres del dueño del récord, el brasileño Marcelinho Carioca, que quedó en 78. Al 74’, el uruguayo Luis Suárez logró la remontada, mas Dreyer apareció de nuevo para conseguir su doblete y cerrar el 2-2 final.



Con este resultado, los Herons quedaron en el tercer peldaño de la Conferencia Este con 46 unidades, mientras San Diego es décimo de la Conferencia Oeste.



Aquí está el calendario de los siguientes partidos del club rosa:

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐀𝐌𝐈 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝐖𝐎𝐍 1️⃣ 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄𝐈𝐑 𝐋𝐀𝐒𝐓 𝟗 𝐌𝐋𝐒 𝐆𝐀𝐌𝐄𝐒 😳



Leo Messi makes it 9️⃣3️⃣0️⃣ career goals and 7️⃣5️⃣ career free-kicks, while Luis Suárez scores again too, but it's not enough for a win...



Anders Dreyer scores a 𝘽𝙍𝘼𝘾𝙀 as Inter… pic.twitter.com/lHJFRVzbMr — 433 (@433) September 21, 2026

Columbus Crew vs Inter Miami

Domingo, 27 de septiembre

ScottsMiracle-Gro Field

Jornada 27, MLS

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Brais Méndez, Anass Zaroury | Tim Austen/GettyImages

Los dos chocaron el pasado 1 de agosto dividiendo puntos al culminar 2-2, siendo Luis Suárez y el griego Noah Allen los autores de los goles. No obstante, el autor del segundo gol fue vendido en septiembre al Chicago Fire. De hecho, The Crew acaba de ganar en esta jornada al doblegar 0-2 al CF Montréal, gracias al argelino Mohamed Farsi y el español Brais Méndez. El historial completo muestra tres ganados para Columbus, dos empates y siete triunfos para Miami.

Inter Miami vs DC United

Sábado, 10 de octubre

Nu Stadium

Jornada 28, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Joao Peglow | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

Los Hombres de Negro acaban de sucumbir 1-2 frente al Charlotte FC en el Audi Field, pese al tanto de Lucas Barlett, quedando por ahora fuera de los Playoffs porque son onceavos de la Conferencia Este. Su último choque acabó con el triunfo de los rosas por 1-2 gracias al argentino Rodrigo De Paul y Messi. En general, el historial dictamina cinco ganados para los floridanos, tres igualadas y cuatro éxitos para los de Washington.

Inter Miami vs New York City FC

Miércoles, 14 de octubre

Nu Stadium

Jornada 29, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

New York City FC | Jordan Bank/GettyImages

Los Pigeons marchan en la décima posición de la Conferencia Este con 32 puntos, así que por ahora está fuera de los Playoffs. El equipo neoyorquino cayó este fin de semana al ser superado 0-1 por New York Red Bulls en el Yankee Stadium. El último duelo dejó un registro 2-3 a favor de los floridanos, quienes marcaron por vía del argentino Gonzalo Luján, el brasileño Micael Santos y Messi. Sin embargo, las estadísticas están a favor de los Boys in Blue, quienes tienen ocho duelos ganados por cuatro empates y cuatro tropiezos.

Atlanta United vs Inter Miami

Sábado, 17 de octubre

Mercedes-Benz Stadium

Jornada 30, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Alexey Miranchuk | Al Sermeno/ISI Photos/GettyImages

No tiene mucho que estos dos se encararon, pues apenas el pasado 5 de septiembre dividieron unidades al igualar 2-2 en el Nu Stadium, con el brasileño Carlos Casemiro y Suárez anotando por la casa, mientras el paraguayo Miguel Almirón y el suizo Breel Embolo aparecieron por la visita, justamente este último debutó evitando el descalabro de su escuadra. A los de Georgia les urge vencer porque son penúltimos de la Conferencia Este con 26 unidades.

New York Red Bulls vs Inter Miami

Sábado, 24 de octubre

Sports Illustrated Stadium

Jornada 31, MLS

Horario: 14:30 h (EEUU ET), 15:30 h (México)

Julian Hall | Jordan Bank/GettyImages

El cuadro taurino salió airoso este fin de semana al pegarle por la mínima a New York City FC con el solitario tanto de Julian Hall, con lo cual ascendieron hasta el noveno peldaño de la Conferencia Este con 33 unidades, acariciando los Playoffs. La situación es muy pareja con estos dos clubes, pues tienen seis victorias por bando y un empate. El último choque acabó 2-2 en el Nu Stadium, con los argentinos Mateo Silvetti y Germán Berterame anotando por la casa y el mexicano Jorge Ruvalcaba y Adri Mehmeti por la visita.