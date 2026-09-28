El calendario de los próximos 5 partidos del Inter Miami tras perder 2-1 con Columbus Crew SC

Ya son cinco juegos sin que el Inter Miami pueda ganar en la MLS, ya que este domingo sufrió un nuevo descalabro al ser superado 2-1 por el Columbus Crew SC, gracias a los tantos del venezolano Josef Martínez y el senegales Jamal Thiaré, pese a un tanto del argentino Lionel Messi. En el encuentro, el argentino Gonzalo Luján cometió un penal y Santiago Morales fue expulsado.



Aunque la victoria fue para La Pandilla, la nota la dio una vez más el rosarino, quien marcó desde el tiro libre para colocarse en solitario como el segundo mayor anotador por dicha vía con 76, estando a dos del primer lugar que pertenece al brasileño Marcelinho Carioca.



Tras esta derrota, los Herons se quedaron en el tercer lugar de la Conferencia Este con 46 puntos, con Playoffs asegurados, mientras los de Ohio lograron escalar a la doceava posición con 29.



Aquí está el calendario de los siguientes cinco partidos del club rosa:

#MLS | MESSI Y EL INTER MIAMI NO PUDIERON CON COLUMBUS 👀



Con un gol en los últimos minutos de #ColumbusCrew, el #InterMiami cayó por 2-1 de visita. Messi anotó el gol de Las Garzas por la vía del tiro libre. pic.twitter.com/IwfX8MBiyl — ONCE Diario (@oncediariomx) September 28, 2026

Inter Miami vs DC United

Sábado, 10 de octubre

Nu Stadium

Jornada 28, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Kimito Nono | Rich Lam/GettyImages

Los Hombres de Negro acaban de empatar 3-3 en la visita al Vancouver Whitecaps, con doblete del japonés Kimito Nono, quedando por ahora fuera de los Playoffs porque son onceavos de la Conferencia Este. Su último choque acabó con el triunfo de los rosas por 1-2 gracias al argentino Rodrigo De Paul y Messi. En general, el historial dictamina cinco ganados para los floridanos, tres igualadas y cuatro éxitos para los de Washington.

Inter Miami vs New York City FC

Miércoles, 14 de octubre

Nu Stadium

Jornada 29, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Nicolás Fernández | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Los Pigeons marchan en la novena posición de la Conferencia Este con 33 puntos, así que por ahora están acariciando los Playoffs. El equipo neoyorquino igualó 2-2 frente al Atlanta United este fin de semana en el Mercedes-Benz Stadium. El último duelo entre los dos dejó un registro 2-3 a favor de los floridanos, quienes marcaron por vía de Luján, el brasileño Micael Santos y Messi. Sin embargo, las estadísticas están a favor de los Boys in Blue, quienes tienen ocho duelos ganados por cuatro empates y cuatro tropiezos.

Atlanta United vs Inter Miami

Sábado, 17 de octubre

Mercedes-Benz Stadium

Jornada 30, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Giuliano Galoppo, Tristan Muyumba | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

No tiene mucho que estos dos se encararon, pues apenas el pasado 5 de septiembre dividieron unidades al igualar 2-2 en el Nu Stadium, con el brasileño Carlos Casemiro y el uruguayo Luis Suárez anotando por la casa, mientras el paraguayo Miguel Almirón y el suizo Breel Embolo aparecieron por la visita, justamente este último debutó evitando el descalabro de su escuadra. A los de Georgia les urge vencer porque son penúltimos de la Conferencia Este con 27 unidades, aparte acaban de empatar 2-2 con el NYCFC.

New York Red Bulls vs Inter Miami

Sábado, 24 de octubre

Sports Illustrated Stadium

Jornada 31, MLS

Horario: 14:30 h (EEUU ET), 15:30 h (México)

Julian Hall | Jordan Bank/GettyImages

El cuadro taurino no vio acción este fin de semana, de hecho su último partido fue el 18 de septiembre, donde venció 0-1 a NYCFC. Po rahora, los neoyorquinos están en el octavo sitio de la Conferencia Este, contando en estos instantes con boleto a los Playoffs. La situación es muy pareja con estos dos clubes, pues tienen seis victorias por bando y un empate. El último choque acabó 2-2 en el Nu Stadium, con los argentinos Mateo Silvetti y Germán Berterame anotando por la casa y el mexicano Jorge Ruvalcaba y Adri Mehmeti por la visita.

Inter Miami vs FC Cincinnati

Miércoles, 28 de octubre

Nu Stadium

Jornada 32, MLS

Horario: 16:30 h (EEUU ET), 17:30 h (México)

Nick Hagglund | Tim Austen/GettyImages

El Orange & Blue acaba de perder este fin de semana por marcador de 3-1 ante el CF Montréal, quedando por ahora fuera de los Playoffs por ser décimo, pero aún tiene tiempo para evitar una tragedia. El último enfrentamiento entre las Garzas y el club de Ohio ocurrió en el TQL Stadium y acabó con victoria para los primeros por 3-5 tras un doblete de Messi, más dianas de Silvetti y Berterame, además de un autogol de Roman Celentano.