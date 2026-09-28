Lione Messi ya es en solitario el segundo máximo anotador de tiros libres y está a nada de alcanzar la cima

Mientras las selecciones nacionales están disputando encuentros en la Fecha FIFA, la actividad de la MLS no para, ya que este domingo el Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi, visita al Columbus Crew SC, empatando por ahora 1-1 en el ScottsMiracle-Gro Field.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

El cuadro local se hizo presente primero gracias a un penal convertido por el venezolano Josef Martínez luego que Yannick Bright derribara al delantero y fuera revisado en e VAR, sin embargo, antes de culminar el primer tiempo, los Herons hallaron la igualada 1-1 de la mano del capitán floridano, que una vez más demostró tener un talento nato para cobrar a balón parado.



Al minuto 33 y por el costado derecho, el argentino Gonzalo Luján fue derribado por el uruguayo Santiago Rodríguez en una falta bastante innecesaria, brindando la oportunidad de empatar a los visitantes. Fue El Mesías el encargado de cobrar, curveando la bola lo suficiente para colocar la pelota hasta el segundo poste sorprendiendo al guardameta Patrick Schulte.

🚨931 - MESSI GOL - MESSI GOL - MESSI GOL !



Gooooollll de LIONEL al 34’ vs Columbus, a 69 de los 1000 !



El MEJOR GOLEADOR de TODOS ! pic.twitter.com/qvdM060nkc — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 27, 2026

Apenas la semana pasada, La Pulga igualó la marca de goles de tiro libre del brasileño Roberto Dinamite, quien consiguó 75 anotaciones por dicha vía para colocarse en el segundo lugar de la tabla histórica. Sin embargo, el rosarino dejó atrás a la leyenda del Vasco da Gama de Brasil para instalarse segundo en solitario con 76, 42 de ellos con la casaca de las Garzas. Al mismo tiempo, Messi arribó a los 931 pirulos en su carrera, 102 con el club de Florida, estando a 69 de alcanzar el objetivo de las mil anotaciones.



Ahora el extremo derecho y campeón del mundo está a dos dianas de igualar el máximo anotador de tiro libre, el brasileño Marcelinho Carioca, quien hizo 78 goles tras haber pasado por clubes como el Flamengo, el Corinthians, el Santos FC y el Vasco da Gama, además del Valencia de España, el Gamba Osaka de Japón y el Al-Nassr de Arabia Saudita.

🤯 Lionel Andrés Messi marcó OTRO GOL DE TIRO LIBRE y solo está a dos goles de convertirse en el futbolista con más tantos desde esta vía:



1) 🇧🇷 Marcelino Carioca: 78.

2) 🇦🇷 LIONEL ANDRÉS MESSI: 76.

2) 🇧🇷 Jair Rosa Pinto: 74.

4) 🇧🇷 Roberto Dinamite: 73.

5) 🇧🇷 Juninho… pic.twitter.com/nPE5I13118 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 27, 2026

A este paso, Lionel, de 39 años, podría igualar el récord del brasileño y posteriormente superarlo, lo que sería un logró más en su exitosa carrera, en la cual ha ganado prácticamente todo.