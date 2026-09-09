El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras derrotar 2-1 al Atlético en Champions

El Liverpool comenzó una nueva etapa en la temporada 2026/27 con la mirada puesta en volver a competir por todos los grandes títulos europeos.

El debut en la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid marcó además el inicio de un calendario internacional que tendrá nuevos capítulos más adelante. Para el equipo de Anfield, algunos encuentros servirán para consolidar su posición en la liga, mientras que otros definirán su continuidad en las distintas competencias.

🚨 Liverpool is the only English club, and one of only six clubs overall, who have the right to wear the official UEFA Champions League Badge of Honour on their sleeve.



To earn the right, clubs have to have won the European Cup or Champions League at least 5 times.



Or who have… pic.twitter.com/6Rxj3x2TtU — LiverpoolNowHQ (@LiverpoolNowHQ) September 9, 2026

Con partidos cada pocos días, el cuerpo técnico de Andoni Iraola tendrá que gestionar minutos, rotaciones y posibles lesiones para evitar que el desgaste termine afectando el rendimiento en los encuentros más importantes.

A continuación, los próximos 5 partidos del Liverpool:

Liverpool vs Fulham, jornada 4 de la Premier League

Liverpool v Fulham - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool tendrá apenas unos días para recuperarse de su estreno europeo antes de volver a jugar en casa. El 12 de septiembre recibirá al Fulham por la cuarta jornada de la Premier League, en un partido en el que buscará mantenerse cerca de los primeros puestos.

Anfield volverá a ser el escenario de un encuentro en el que los Reds intentarán aprovechar su condición de local.

12/9/2026: Liverpool vs Fulham - Premier League - 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Liverpool vs Tottenham, tercera ronda de la EFL Cup

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El calendario no dará demasiado margen para descansar. El 16 de septiembre, el Liverpool iniciará su participación en la tercera ronda de la EFL Cup frente al Tottenham, nuevamente en Anfield.

El encuentro puede convertirse en una oportunidad para repartir minutos dentro de un plantel que tendrá una agenda cargada. El Tottenham, por su parte, buscará dar un golpe en una competición que puede representar una vía importante para conseguir un título durante la temporada.

16/9/2026: Liverpool vs Tottenham - EFL Cup - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

Bournemouth vs Liverpool, jornada 5 de la Premier League

Bournemouth v Liverpool - Premier League | Michael Steele/GettyImages

El 20 de septiembre llegará otro compromiso de Premier League, esta vez lejos de Anfield. Los de Iraola visitarán al Bournemouth en el Vitality Stadium por la quinta jornada del campeonato.

Será un partido especial para el entrenador de los Reds, que volverá a enfrentarse al club que dirigió antes de dar el salto a un proyecto de mayor dimensión. El desafío será trasladar su buen funcionamiento a una cancha siempre exigente y sumar tres puntos como visitante.

20/9/2026: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Liverpool v Manchester City - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Uno de los partidos más esperados llegará en la sexta jornada de la Premier League, cuando el Liverpool reciba al Manchester City. El choque enfrentará a dos equipos que parten habitualmente entre los candidatos a luchar por los primeros lugares.

Será una prueba de máxima exigencia y una oportunidad para que los Reds comprueben su nivel ante uno de sus principales rivales. Además, el resultado podría comenzar a marcar diferencias en una carrera por el título que apenas estará dando sus primeros pasos.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP

LASK vs Liverpool, jornada 2 de la UEFA Champions League

Liverpool FC v LASK: Group E - UEFA Europa League 2023/24 | Andrew Powell/GettyImages

El siguiente compromiso internacional llegará el 14 de octubre, cuando el Liverpool visite al LASK por la segunda jornada de la UEFA Champions League. Después de afrontar varios partidos del calendario inglés, los Reds volverán a centrar su atención en Europa.

14/10/2026: LASK vs Liverpool - UEFA Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Fulham 12/9/2026 10:00 USA,

08:00 MEX,

16:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Tottenham



16/9/2026 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP EFL Cup

USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Bournemouth



20/9/2026



09:00 USA,

07:00 MEX, 15:00 ESP Premier League



USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Manchester City 11/10/2026



11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League



USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN LASK



14/10/2026



12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP UEFA Champions League USA: ESPN

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones