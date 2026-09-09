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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras derrotar 2-1 al Atlético en Champions

Los Reds afrontarán una seguidilla exigente entre la Premier League, la Carabao Cup y el torneo europeo.
Lucía Domínguez|
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1
Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Liverpool FC/GettyImages

El Liverpool comenzó una nueva etapa en la temporada 2026/27 con la mirada puesta en volver a competir por todos los grandes títulos europeos.

El debut en la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid marcó además el inicio de un calendario internacional que tendrá nuevos capítulos más adelante. Para el equipo de Anfield, algunos encuentros servirán para consolidar su posición en la liga, mientras que otros definirán su continuidad en las distintas competencias.

Con partidos cada pocos días, el cuerpo técnico de Andoni Iraola tendrá que gestionar minutos, rotaciones y posibles lesiones para evitar que el desgaste termine afectando el rendimiento en los encuentros más importantes.

A continuación, los próximos 5 partidos del Liverpool:

Liverpool vs Fulham, jornada 4 de la Premier League

Jeremie Frimpong
Liverpool v Fulham - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool tendrá apenas unos días para recuperarse de su estreno europeo antes de volver a jugar en casa. El 12 de septiembre recibirá al Fulham por la cuarta jornada de la Premier League, en un partido en el que buscará mantenerse cerca de los primeros puestos.

Anfield volverá a ser el escenario de un encuentro en el que los Reds intentarán aprovechar su condición de local.

  • 12/9/2026: Liverpool vs Fulham - Premier League - 10:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP

Liverpool vs Tottenham, tercera ronda de la EFL Cup

Virgil van Dijk, Richarlison
Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El calendario no dará demasiado margen para descansar. El 16 de septiembre, el Liverpool iniciará su participación en la tercera ronda de la EFL Cup frente al Tottenham, nuevamente en Anfield.

El encuentro puede convertirse en una oportunidad para repartir minutos dentro de un plantel que tendrá una agenda cargada. El Tottenham, por su parte, buscará dar un golpe en una competición que puede representar una vía importante para conseguir un título durante la temporada.

  • 16/9/2026: Liverpool vs Tottenham - EFL Cup - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

Bournemouth vs Liverpool, jornada 5 de la Premier League

Dominik Szoboszlai
Bournemouth v Liverpool - Premier League | Michael Steele/GettyImages

El 20 de septiembre llegará otro compromiso de Premier League, esta vez lejos de Anfield. Los de Iraola visitarán al Bournemouth en el Vitality Stadium por la quinta jornada del campeonato.

Será un partido especial para el entrenador de los Reds, que volverá a enfrentarse al club que dirigió antes de dar el salto a un proyecto de mayor dimensión. El desafío será trasladar su buen funcionamiento a una cancha siempre exigente y sumar tres puntos como visitante.

  • 20/9/2026: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP
Alexander Isak
Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Cody Gakpo, Rayan Ait-Nouri
Liverpool v Manchester City - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Uno de los partidos más esperados llegará en la sexta jornada de la Premier League, cuando el Liverpool reciba al Manchester City. El choque enfrentará a dos equipos que parten habitualmente entre los candidatos a luchar por los primeros lugares.

Será una prueba de máxima exigencia y una oportunidad para que los Reds comprueben su nivel ante uno de sus principales rivales. Además, el resultado podría comenzar a marcar diferencias en una carrera por el título que apenas estará dando sus primeros pasos.

  • 11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP

LASK vs Liverpool, jornada 2 de la UEFA Champions League

Cody Gakpo
Liverpool FC v LASK: Group E - UEFA Europa League 2023/24 | Andrew Powell/GettyImages

El siguiente compromiso internacional llegará el 14 de octubre, cuando el Liverpool visite al LASK por la segunda jornada de la UEFA Champions League. Después de afrontar varios partidos del calendario inglés, los Reds volverán a centrar su atención en Europa.

  • 14/10/2026: LASK vs Liverpool - UEFA Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Fulham

12/9/2026

10:00 USA,
08:00 MEX,
16:00 ESP

Premier League

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Tottenham

16/9/2026

14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

EFL Cup

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Bournemouth

20/9/2026

09:00 USA,
07:00 MEX, 15:00 ESP

Premier League

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Manchester City

11/10/2026

11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

LASK

14/10/2026

12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

UEFA Champions League

USA: ESPN
MEX: TNT Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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