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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras empatar 0-0 con el Fulham

Los Reds consiguieron su tercer empate en la temporada
Sofia Lucena|
Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27
Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El Liverpool no está teniendo el arranque esperado en la Premier League. Los Reds empataron sin goles ante el Fulham en partido de la jornada 4 de la liga inglesa y se colocaron, de manera provisional, en la sexta posición de la tabla general.

El Liverpool empezó la Champions con una victoria sobre el Atlético de Madrid y siguió sus obligaciones con el cruce ante el Fulham por la Premier League en Anfield. Los dirigidos por Andoni Iraola tienen un calendario muy cargado para las próximas semanas que, de todas formas, también se verá afectado por la fecha FIFA de fin de mes.

El desafío más cercano es contra el Tottenham por la tercera ronda de la Carabao Cup y no es menor, porque uno quedará eliminado. Luego seguirá su rumbo en la liga inglesa y otro compromiso en el campeonato europeo. Los futbolistas van a tener que estar preparados para lo que vendrá.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool.

Liverpool vs Tottenham, tercera ronda de la Carabao Cup

Pedro Porro, Tottenham
Pedro Porro, Tottenham | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

La Carabao Cup va a aparecer rápidamente en la agenda del Liverpool. El 16 de septiembre, los Reds recibirán al Tottenham en Anfield por la tercera ronda del certamen inglés. Los dos equipos van a tener motivos de sobra para apostar por una competencia que entrega la posibilidad de pelear por un trofeo.

  • 16/9/2026: Liverpool vs Tottenham - Carabao Cup - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

Bournemouth vs Liverpool, jornada 5 de la Premier League

Rayan, Bournemouth
Rayan, Bournemouth | Andrew Matthews - PA Images/GettyImages

Cuatro días después, el Liverpool vuelve a la Premier con una visita al Vitality Stadium. En Bournemouth va a ser el rival de los Reds en la quinta jornada de la liga inglesa. El partido tendrá un condimento particular para Iraola por su pasado al frente de los Cherries.

  • 20/9/2026: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Erling Haaland, Manchester City
Erling Haaland, Manchester City | Quality Sport Images/GettyImages

Anfield será la sede de uno de los cruces destacados de la sexta jornada cuando el Manchester City visite al Liverpool luego del descanso por las fechas FIFA. Son dos equipos acostumbrados a competir en la zona superior de la Premier asi que es un duelo con tres puntos que pueden ser valiosos a futuro.

  • 11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP

LASK vs Liverpool, jornada 2 de la Champions League

Robert Ljubicic, LASK
Robert Ljubicic, LASK | Christian Bruna/GettyImages

Pocos días después del duelo con el City, llega otro viaje para los Reds, que visitarán al LASK en Países Bajos el 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions.

  • 14/10/2026: LASK vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Brentford vs Liverpool, jornada 7 de la Premier League

Igor Thiago, Brentford
Igor Thiago, Brentford | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool va a tener que cambiar rápido el chip porque tiene otra visita, esta vez por la Premier. El 18 de octubre visitará al Brentford por la séptima jornada, apenas cuatro días después de su presentación europea. La seguidilla pondrá a prueba las alternativas disponibles para el DT, que va a tener que administrar a sus futbolistas entre las distintas competiciones.

  • 17/10/2026: Brentford vs Liverpool - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Tottenham

16/9/2026

14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

Carabao Cup

TBD

Bournemouth

20/9/2026

9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP

Premier League

USA: Telemundo, MEX: TNT Sports, ESP: DAZN

Manchester City

11/10/2026

11:30 USA, 9:30 MEX, 17:30 ESP

Premier League

USA: Telemundo, MEX: TNT Sports, ESP: DAZN

LASK

14/10/2026

12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Champions League

TBD

Brentford

17/10/2026

10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Premier League

USA: Telemundo, MEX: TNT Sports, ESP: DAZN

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

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