El Liverpool no está teniendo el arranque esperado en la Premier League. Los Reds empataron sin goles ante el Fulham en partido de la jornada 4 de la liga inglesa y se colocaron, de manera provisional, en la sexta posición de la tabla general.

El Liverpool empezó la Champions con una victoria sobre el Atlético de Madrid y siguió sus obligaciones con el cruce ante el Fulham por la Premier League en Anfield. Los dirigidos por Andoni Iraola tienen un calendario muy cargado para las próximas semanas que, de todas formas, también se verá afectado por la fecha FIFA de fin de mes.

El desafío más cercano es contra el Tottenham por la tercera ronda de la Carabao Cup y no es menor, porque uno quedará eliminado. Luego seguirá su rumbo en la liga inglesa y otro compromiso en el campeonato europeo. Los futbolistas van a tener que estar preparados para lo que vendrá.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool.

Liverpool vs Tottenham, tercera ronda de la Carabao Cup

Pedro Porro, Tottenham | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

La Carabao Cup va a aparecer rápidamente en la agenda del Liverpool. El 16 de septiembre, los Reds recibirán al Tottenham en Anfield por la tercera ronda del certamen inglés. Los dos equipos van a tener motivos de sobra para apostar por una competencia que entrega la posibilidad de pelear por un trofeo.

16/9/2026: Liverpool vs Tottenham - Carabao Cup - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

Bournemouth vs Liverpool, jornada 5 de la Premier League

Rayan, Bournemouth | Andrew Matthews - PA Images/GettyImages

Cuatro días después, el Liverpool vuelve a la Premier con una visita al Vitality Stadium. En Bournemouth va a ser el rival de los Reds en la quinta jornada de la liga inglesa. El partido tendrá un condimento particular para Iraola por su pasado al frente de los Cherries.

20/9/2026: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Erling Haaland, Manchester City | Quality Sport Images/GettyImages

Anfield será la sede de uno de los cruces destacados de la sexta jornada cuando el Manchester City visite al Liverpool luego del descanso por las fechas FIFA. Son dos equipos acostumbrados a competir en la zona superior de la Premier asi que es un duelo con tres puntos que pueden ser valiosos a futuro.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP

LASK vs Liverpool, jornada 2 de la Champions League

Robert Ljubicic, LASK | Christian Bruna/GettyImages

Pocos días después del duelo con el City, llega otro viaje para los Reds, que visitarán al LASK en Países Bajos el 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions.

14/10/2026: LASK vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Brentford vs Liverpool, jornada 7 de la Premier League

Igor Thiago, Brentford | NurPhoto/GettyImages

El Liverpool va a tener que cambiar rápido el chip porque tiene otra visita, esta vez por la Premier. El 18 de octubre visitará al Brentford por la séptima jornada, apenas cuatro días después de su presentación europea. La seguidilla pondrá a prueba las alternativas disponibles para el DT, que va a tener que administrar a sus futbolistas entre las distintas competiciones.

17/10/2026: Brentford vs Liverpool - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Tottenham 16/9/2026 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP Carabao Cup TBD Bournemouth 20/9/2026 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP Premier League USA: Telemundo, MEX: TNT Sports, ESP: DAZN Manchester City 11/10/2026 11:30 USA, 9:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo, MEX: TNT Sports, ESP: DAZN LASK 14/10/2026 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP Champions League TBD Brentford 17/10/2026 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Telemundo, MEX: TNT Sports, ESP: DAZN