El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras empatar 2-2 con el Nottingham Forest

El Liverpool tuvo este sábado otra parada complicada por la Premier League, que no termina de arrancar de gran manera para los de Andoni Iraola: empataron 2-2 contra el Nottingham Forest en Anfield con goles de Dan Ndoye y Morgan Gibbs-White para la visita, mientras que para los dueños de casa anotaron Alexander Isak y Víctor Muñoz.

Ya conociendo el calendario de la UEFA Champions League, los Reds saben que tienen cada vez menos margen y que deberán levantar cabeza de manera urgente para no echar a perder la temporada de forma temprana.

Ipswich Town vs Liverpool, jornada 3 de la Premier League

Ipswich Town v Millwall - Sky Bet Championship | Richard Pelham/GettyImages

El Ipswich Town está de regreso en la Premier League después de un año de su descenso. El objetivo pasa por permanecer en la máxima categoría del fútbol inglés y cada partido cuenta, pero el Liverpool quiere cumplir sus objetivos del año y visitará Suffolk con la meta de quedarse con los tres puntos.

4/9/2026: Ipswich Town vs Liverpool - Premier League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Atlético de Madrid, jornada 1 de la UEFA Champions League

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

El debut continental será exactamente el mismo que en la temporada pasada: recibiendo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el mítico Anfield. En la última campaña, aún con Arne Slot como entrenador, los Reds le ganaron de manera agónica al Colchonero por 3-2 gracias a un tanto de Virgil Van Dijk en la adición.

9/9/2026: Liverpool vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - USA: 14:00, MEX: 12:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Fulham, jornada 4 de la Premier League

Gonzalo Garcia, Fulham | SOPA Images/GettyImages

La fecha 4 tendrá el encuentro entre los Reds y los Cottagers en Anfield. Será un enfrentamiento de técnicos españoles ya que Iraola está al mando del Liverpool y Álvaro Arbeloa hace lo suyo en el Fulham.

12/9/2026: Liverpool vs Fulham - Premier League - USA: 10:00, MEX: 8:00, ESP: 16:00

Liverpool vs Tottenham, tercera ronda de la EFL Cup

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El calendario copero arranca con un duelo imperdible por la Copa de la Liga, la Carabao Cup, frente al Tottenham, que en la temporada pasada sufrió por la permanencia pero que se gastó un dineral en el mercado de fichajes para no repetir el padecimiento.

16/9/2026: Liverpool vs Tottenham - EFL Cup - USA: 14:00, MEX: 12:00, ESP: 21:00

Bournemouth vs Liverpool, jornada 5 de la Premier League

Bournemouth v Everton - Premier League - Vitality Stadium | Peter Tarry - PA Images/GettyImages

Iraola tendrá que enfrentar muy temprano en la Premier League al equipo que dirigió hasta hace tan solo unos meses. La visita al sur de Inglaterra le traerá recuerdos al DT español que busca hacer historia en el Liverpool.

20/9/2026: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Ipswich Town 4/9/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Atlético de Madrid 9/9/2026 USA: 14:00, MEX: 12:00, ESP: 21:00 UEFA Champions League USA: ESPN

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Fulham 12/9/2026 USA: 10:00, MEX: 8:00

ESP: 16:00 Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Tottenham 16/9/2026 USA: 14:00, MEX: 12:00, ESP: 21:00 EFL Cup USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Bournemouth 20/9/2026 USA: 9:00, MEX: 7:00, ESP: 15:00 Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN