El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras ganar 2-0 ante el Ipswich
El Liverpool afrontará en las próximas semanas una agenda exigente, con partidos de tres competiciones diferentes y varios rivales de peso. Este primer paso con los tres puntos, les dará un empujón al rente.
Después de su compromiso ante el Ipswich, correspondiente a la fecha tres de la Premier League, el equipo deberá cambiar rápidamente el foco para afrontar su estreno en la UEFA Champions League, continuar su camino en el campeonato inglés y comenzar su participación en la Carabao Cup.
Además, en el horizonte aparece uno de los grandes partidos de la Premier ante el Manchester City. A continuación, los próximos 5 partidos del Liverpool:
Liverpool vs Atlético de Madrid, jornada 1 de la UEFA Champions League
El Liverpool pondrá en marcha su recorrido por la Champions League con un partido de máxima exigencia: el 9 de septiembre recibirá al Atlético de Madrid en Anfield.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron en este escenario, la campaña pasada, los Reds se impusieron por 3-2 en el tiempo suplementario.
- 9/9/2026: Liverpool vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP
Liverpool vs Fulham, jornada 4 de la Premier League
Apenas tres días después, el Liverpool volverá a jugar como local. Esta vez será por la cuarta jornada de la Premier League, frente al Fulham.
El encuentro tendrá además un atractivo especial por el duelo de entrenadores españoles; Andoni Iraola estará al frente del Liverpool, mientras que el Fulham contará con Álvaro Arbeloa en el banco.
- 12/9/2026: Liverpool vs Fulham - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP
Liverpool vs Tottenham, tercera ronda de la EFL Cup
El calendario europeo no dará demasiado descanso: el 16 de septiembre, el Liverpool comenzará su participación en la Carabao Cup con un cruce atractivo ante el Tottenham.
Los Spurs buscarán dejar atrás una temporada complicada y llegan con importantes movimientos realizados durante el mercado para intentar recuperar protagonismo.
- 16/9/2026: Liverpool vs Tottenham - EFL Cup - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP
Bournemouth vs Liverpool, jornada 5 de la Premier League
El 20 de septiembre, los Reds viajarán al Vitality Stadium para enfrentarse al Bournemouth. Será un partido especial para Iraola, que volverá a medirse con el club al que dirigió antes de dar el salto a un proyecto de mayor dimensión.
- 20/9/2026: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP
Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League
Los Reds recibirán al conjunto de Enzo Maresca en uno de los partidos más esperados de la Premier League, con dos candidatos habituales a pelear por los primeros puestos.
- 11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Atlético de Madrid
9/9/2026
14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: ESPN
Fulham
12/9/2026
10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Tottenham
16/9/2026
14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP
EFL Cup
USA: Telemundo
Bournemouth
20/9/2026
9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Manchester City
11/10/2026
11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.