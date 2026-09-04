El Liverpool afrontará en las próximas semanas una agenda exigente, con partidos de tres competiciones diferentes y varios rivales de peso. Este primer paso con los tres puntos, les dará un empujón al rente.

Después de su compromiso ante el Ipswich, correspondiente a la fecha tres de la Premier League, el equipo deberá cambiar rápidamente el foco para afrontar su estreno en la UEFA Champions League, continuar su camino en el campeonato inglés y comenzar su participación en la Carabao Cup.

Además, en el horizonte aparece uno de los grandes partidos de la Premier ante el Manchester City. A continuación, los próximos 5 partidos del Liverpool:

Liverpool vs Atlético de Madrid, jornada 1 de la UEFA Champions League

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

El Liverpool pondrá en marcha su recorrido por la Champions League con un partido de máxima exigencia: el 9 de septiembre recibirá al Atlético de Madrid en Anfield.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en este escenario, la campaña pasada, los Reds se impusieron por 3-2 en el tiempo suplementario.

9/9/2026: Liverpool vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

Liverpool vs Fulham, jornada 4 de la Premier League

Liverpool v Fulham - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Apenas tres días después, el Liverpool volverá a jugar como local. Esta vez será por la cuarta jornada de la Premier League, frente al Fulham.

El encuentro tendrá además un atractivo especial por el duelo de entrenadores españoles; Andoni Iraola estará al frente del Liverpool, mientras que el Fulham contará con Álvaro Arbeloa en el banco.

12/9/2026: Liverpool vs Fulham - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Liverpool vs Tottenham, tercera ronda de la EFL Cup

Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El calendario europeo no dará demasiado descanso: el 16 de septiembre, el Liverpool comenzará su participación en la Carabao Cup con un cruce atractivo ante el Tottenham.

Los Spurs buscarán dejar atrás una temporada complicada y llegan con importantes movimientos realizados durante el mercado para intentar recuperar protagonismo.

16/9/2026: Liverpool vs Tottenham - EFL Cup - 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP

Bournemouth vs Liverpool, jornada 5 de la Premier League

Bournemouth v Liverpool - Premier League | Michael Steele/GettyImages

El 20 de septiembre, los Reds viajarán al Vitality Stadium para enfrentarse al Bournemouth. Será un partido especial para Iraola, que volverá a medirse con el club al que dirigió antes de dar el salto a un proyecto de mayor dimensión.

20/9/2026: Bournemouth vs Liverpool - Premier League - 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Liverpool FC v Manchester City FC - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Los Reds recibirán al conjunto de Enzo Maresca en uno de los partidos más esperados de la Premier League, con dos candidatos habituales a pelear por los primeros puestos.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - 11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Atlético de Madrid 9/9/2026 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: ESPN

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Fulham 12/9/2026 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP Premier League

USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Tottenham 16/9/2026 14:00 USA, 12:00 MEX, 21:00 ESP EFL Cup USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Bournemouth 20/9/2026 9:00 USA, 7:00 MEX, 15:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Manchester City 11/10/2026 11:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN