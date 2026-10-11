El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras perder 3-0 ante el Manchester City

El Liverpool, a grandes rasgos, había tenido un aceptable comienzo de temporada. Sin embargo, este domingo enfrentó al Manchester City por la Premier League en Anfield y cayó por marcador de 3-0, dejando en claro la gran diferencia entre ambas escuadras.

Tras este resultado, los Reds marchan en el noveno puesto en la tabla de la liga inglesa; en la Champions League, se quedaron con la victoria en el debut ante el Atlético de Madrid. Los partidos que vienen son un varieté de competiciones que incluyen Inglaterra, Europa y la Carabao Cup, donde les tocará enfrentarse al Chelsea y solo uno avanzará a la siguiente ronda.

A continuación, el calendario de los próximos partidos de los Reds.

LASK vs Liverpool, jornada 2 de la Champions League

Christoph Lang, LASK | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Los Reds vuelven a competir en Europa el miércoles, cuando visiten al LASK por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions. El partido es apenas tres días después del enfrentamiento contra el City, por lo que Andoni Iraola va a tener poco tiempo para preparar el partido.

14/10/2026: LASK vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Brentford vs Liverpool, fecha 7 de la Premier League

Igor Thiago, Brentford | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El calendario del Liverpool seguirá fuera de Anfield con el partido ante el Brentford por la séptima fecha de la Premier. Va a ser una chance más para sumar tres puntos en la liga, en medio de una serie de compromisos que dejarán muy poco margen de recuperación entre partidos.

17/10/2026: Brentford vs Liverpool - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Liverpool vs Villareal, jornada 3 de la Champions League

Renato Veiga, Villarreal | Quality Sport Images/GettyImages

La Champions sigue su calendario y los de Iraola serán locales ante el Villareal en Anfield. El Submarino Amarillo llegará luego de haberse enfrentado al Napoli en la segunda jornada.

20/10/2026: Liverpool vs Villareal - Champions League - 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Liverpool vs Brighton, fecha 8 de la Premier League

Charalampos Kostoulas, Brighton | Nigel French/Allstar/GettyImages

Otro partido sin viajar, pero esta vez por la Premier. El Liverpool va a recibir al Brighton por la fecha 8 e intentarán quedarse con los tres puntos en casa.

25/10/2026: Liverpool vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Liverpool vs Chelsea, cuarta ronda de la Carabao Cup

Joao Pedro, Chelsea | GLYN KIRK/GettyImages

No va a ser sencillo clasificar a la siguiente etapa de la Carabao Cup, en especial porque los Reds tendrán que enfrentar al Chelsea por la cuarta jornada de la Copa de la Liga.

28/10/2026: Liverpool vs Chelsea - Carabao Cup - 16:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival Fecha Horario Competición TV / Streaming LASK 14/10/2026 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP Champions League USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 Brentford 17/10/2026 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain Villareal 20/10/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Champions League TBD Brighton 25/10/2026 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain Chelsea 28/10/2026 16:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP Carabao Cup TBD