El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras perder 3-0 ante el Manchester City
El Liverpool, a grandes rasgos, había tenido un aceptable comienzo de temporada. Sin embargo, este domingo enfrentó al Manchester City por la Premier League en Anfield y cayó por marcador de 3-0, dejando en claro la gran diferencia entre ambas escuadras.
Tras este resultado, los Reds marchan en el noveno puesto en la tabla de la liga inglesa; en la Champions League, se quedaron con la victoria en el debut ante el Atlético de Madrid. Los partidos que vienen son un varieté de competiciones que incluyen Inglaterra, Europa y la Carabao Cup, donde les tocará enfrentarse al Chelsea y solo uno avanzará a la siguiente ronda.
A continuación, el calendario de los próximos partidos de los Reds.
LASK vs Liverpool, jornada 2 de la Champions League
Los Reds vuelven a competir en Europa el miércoles, cuando visiten al LASK por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions. El partido es apenas tres días después del enfrentamiento contra el City, por lo que Andoni Iraola va a tener poco tiempo para preparar el partido.
- 14/10/2026: LASK vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP
Brentford vs Liverpool, fecha 7 de la Premier League
El calendario del Liverpool seguirá fuera de Anfield con el partido ante el Brentford por la séptima fecha de la Premier. Va a ser una chance más para sumar tres puntos en la liga, en medio de una serie de compromisos que dejarán muy poco margen de recuperación entre partidos.
- 17/10/2026: Brentford vs Liverpool - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP
Liverpool vs Villareal, jornada 3 de la Champions League
La Champions sigue su calendario y los de Iraola serán locales ante el Villareal en Anfield. El Submarino Amarillo llegará luego de haberse enfrentado al Napoli en la segunda jornada.
- 20/10/2026: Liverpool vs Villareal - Champions League - 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Liverpool vs Brighton, fecha 8 de la Premier League
Otro partido sin viajar, pero esta vez por la Premier. El Liverpool va a recibir al Brighton por la fecha 8 e intentarán quedarse con los tres puntos en casa.
- 25/10/2026: Liverpool vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP
Liverpool vs Chelsea, cuarta ronda de la Carabao Cup
No va a ser sencillo clasificar a la siguiente etapa de la Carabao Cup, en especial porque los Reds tendrán que enfrentar al Chelsea por la cuarta jornada de la Copa de la Liga.
- 28/10/2026: Liverpool vs Chelsea - Carabao Cup - 16:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool
Rival
Fecha
Horario
Competición
TV / Streaming
LASK
14/10/2026
12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP
Champions League
USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Brentford
17/10/2026
10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain
Villareal
20/10/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
TBD
Brighton
25/10/2026
10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain
Chelsea
28/10/2026
16:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP
Carabao Cup
TBD
María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.