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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Liverpool tras perder 3-0 ante el Manchester City

Después de seis jornadas, los Reds marchan en el noveno puesto de la Premier League
Sofia Lucena|
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

El Liverpool, a grandes rasgos, había tenido un aceptable comienzo de temporada. Sin embargo, este domingo enfrentó al Manchester City por la Premier League en Anfield y cayó por marcador de 3-0, dejando en claro la gran diferencia entre ambas escuadras.

Tras este resultado, los Reds marchan en el noveno puesto en la tabla de la liga inglesa; en la Champions League, se quedaron con la victoria en el debut ante el Atlético de Madrid. Los partidos que vienen son un varieté de competiciones que incluyen Inglaterra, Europa y la Carabao Cup, donde les tocará enfrentarse al Chelsea y solo uno avanzará a la siguiente ronda.

A continuación, el calendario de los próximos partidos de los Reds.

LASK vs Liverpool, jornada 2 de la Champions League

Christoph Lang, LASK
Christoph Lang, LASK | ANGELOS TZORTZINIS/GettyImages

Los Reds vuelven a competir en Europa el miércoles, cuando visiten al LASK por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions. El partido es apenas tres días después del enfrentamiento contra el City, por lo que Andoni Iraola va a tener poco tiempo para preparar el partido.

  • 14/10/2026: LASK vs Liverpool - Champions League - 12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Brentford vs Liverpool, fecha 7 de la Premier League

Igor Thiago, Brentford
Igor Thiago, Brentford | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El calendario del Liverpool seguirá fuera de Anfield con el partido ante el Brentford por la séptima fecha de la Premier. Va a ser una chance más para sumar tres puntos en la liga, en medio de una serie de compromisos que dejarán muy poco margen de recuperación entre partidos.

  • 17/10/2026: Brentford vs Liverpool - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Liverpool vs Villareal, jornada 3 de la Champions League

Renato Veiga, Villarreal
Renato Veiga, Villarreal | Quality Sport Images/GettyImages

La Champions sigue su calendario y los de Iraola serán locales ante el Villareal en Anfield. El Submarino Amarillo llegará luego de haberse enfrentado al Napoli en la segunda jornada.

  • 20/10/2026: Liverpool vs Villareal - Champions League - 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Liverpool vs Brighton, fecha 8 de la Premier League

Charalampos Kostoulas, Brighton
Charalampos Kostoulas, Brighton | Nigel French/Allstar/GettyImages

Otro partido sin viajar, pero esta vez por la Premier. El Liverpool va a recibir al Brighton por la fecha 8 e intentarán quedarse con los tres puntos en casa.

  • 25/10/2026: Liverpool vs Brighton - Premier League - 10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Liverpool vs Chelsea, cuarta ronda de la Carabao Cup

Joao Pedro, Chelsea
Joao Pedro, Chelsea | GLYN KIRK/GettyImages

No va a ser sencillo clasificar a la siguiente etapa de la Carabao Cup, en especial porque los Reds tendrán que enfrentar al Chelsea por la cuarta jornada de la Copa de la Liga.

  • 28/10/2026: Liverpool vs Chelsea - Carabao Cup - 16:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Liverpool

Rival

Fecha

Horario

Competición

TV / Streaming

LASK

14/10/2026

12:45 USA, 10:45 MEX, 18:45 ESP

Champions League

USA: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, MEX: FOX One, ESP: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Brentford

17/10/2026

10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain

Villareal

20/10/2026

15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

TBD

Brighton

25/10/2026

10:00 USA, 8:00 MEX, 16:00 ESP

Premier League

USA: TBD, MEX: TBD, ESP: DAZN Spain, DAZN2 Spain

Chelsea

28/10/2026

16:00 USA, 14:00 MEX, 22:00 ESP

Carabao Cup

TBD

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.

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