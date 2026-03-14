El Manchester City empató 1-1 ante el West Ham. Con este resultado, los Citizens llegaron a 61 puntos y quedaron a nueve del Arsenal, que tiene un partido más disputado.

Entre el 14 de marzo y el 12 de abril, con parate FIFA en el medio, los de Pep Guardiola disputarán varios encuentros entre Premier League, Champions League, FA Cup y Copa de la Liga.

Manchester City vs Real Madrid, vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League

FBL-ENG-PR-MAN CITY-CRYSTAL PALACE | PAUL ELLIS/GettyImages

El quinto enfrentamiento consecutivo por Champions entre dos los clubes más poderosos de Europa se definirá en el Etihad Stadium. En los cruces anteriores, tres fueron para los blancos y uno solo para los ciudadanos, en la temporada en que alzaron su primera Orejona. Los de Guardiola perdieron 3-0 la ida y deberán dar vuelta la serie para seguir en carrera.

El ganador de esta apasionante llave se medirá con el Bayern Múnich, que ganó 6-1 la ida en Italia ante el Atalanta y, salvo una catastrofe, ya está en cuartos de final.

17/03/26: Manchester City vs Real Madrid - UEFA Champions League - USA 15:00, MX 14:00, ESP 21:00)

Arsenal vs Manchester City, final de la EFL Cup

Manchester United v Newcastle United - Carabao Cup Final | Matthew Peters/GettyImages

El calendario seguirá con una final de gran nivel frente al Arsenal, dos equipos que en los últimos años han protagonizado varios de los duelos más atractivos del fútbol inglés. Sus enfrentamientos suelen ser muy tácticos, con ritmos intensos y diferencias mínimas en el marcador.

Para el Manchester City, la oportunidad representa la posibilidad de añadir otro trofeo a la era de Pep Guardiola, marcada por una impresionante colección de títulos. Los Gunners, por su parte, buscarán cortar esa hegemonía reciente y dar un paso más hacia un título que se les viene negando desde 1993.

22/03/26: Arsenal vs Manchester City - Final de la EFL Cup - USA 11:30, MX 10:30, ESP 17:30

Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup

Liverpool v Manchester City - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Etihad Stadium albergará el encuentro más atractivo que tendrán los cuartos de final de la FA Cup. Los dos equipos que han dominado la Premier League en los últimos años se miden en un duelo a todo o nada.

El último enfrentamiento por FA Cup entre ambos fue para los Reds en las semifinales de 2022.

04/04/26: Manchester City vs Liverpool - Cuartos de final FA Cup - USA 10:00, MX 09:00, ESP 16:00

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Chelsea v Liverpool - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

Después del parón internacional, el City retomará la Premier League con una visita complicada a Stamford Bridge para enfrentar al Chelsea. Un cruce que ha ofrecido encuentros muy equilibrados, donde pequeños detalles terminan marcando la diferencia.

En varias temporadas recientes, los duelos entre ambos equipos han dejado marcadores con bastantes goles, reflejo del talento ofensivo que poseen en sus planteles. Con aspiraciones importantes en la liga, sumar puntos en Londres puede resultar clave para el City en la recta final del campeonato.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Michael Regan - The FA/GettyImages

A mediados de abril tendremos el gran partido del año en materia de liga inglesa, con el equipo de Guardiola, segundo, recibiendo al Arsenal puntero de Mikel Arteta para definir el título. Si ganan los Gunners, no saldrán con el trofeo bajo el brazo del Etihad pero tendrán prácticamente en el bolsillo el campeonato. Si se imponen los Ciudadanos, las últimas fechas serán apasionantes.

19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30