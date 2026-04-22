El calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City tras ganarle 1-0 al Burnley
Luego del encuentro ante el Burnley, el Manchester City entra en una fase determinante de la temporada con una serie de partidos que puede marcar su destino tanto en el plano local como en las copas internacionales.
A continuación te presentamos los próximos compromisos del conjunto de Pep Guardiola:
Manchester City vs Southampton, Semifinal de la FA Cup
El primer gran desafío será el duelo directo por el pase a la final que puede marcar el tono del cierre de temporada. En Wembley, el City buscará imponer su jerarquía para meterse en una nueva instancia decisiva, con una oportunidad concreta de sumar otro título y reforzar una temporada que exige resultados.
- 25/04/26: Manchester City vs Southampon - FA Cup - 12:15 USA, 11:15 MEX, 18:15 ESP
Everton vs Manchester City, jornada 33 de la Premier League
El conjunto de Pep Guardiola visitará al Everton en Goodison Park. Los Toffees atraviesan una campaña sólida y sueñan con meterse en competiciones europeas; por su parte, el City necesita sumar en la pelea por el campeonato, sin margen de error en este tramo decisivo de la temporada. En el historial reciente, los Citizens han ganado cuatro de los últimos cinco encuentros.
- 04/05/26: Everton vs Manchester City - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Manchester City vs Brentford, jornada 34 de la Premier League
De nuevo en el Etihad Stadium, el City recibirá al Brentford, uno de los equipos más competitivos fuera del grupo tradicional de poder. Sin embargo, en los últimos 10 partidos directos entre ambos, los de Guardiola acumulan 7 victorias, con un empate y tan solo dos derrotas.
- 09/05/26: Manchester City vs Brentford - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Bournemouth vs Manchester City, jornada 35 de la Premier League
La visita a Bournemouth aparece como otro compromiso exigente, los Citizens necesitarán sostener su regularidad para seguir firme en la lucha por el título. El City ha ganado los últimos tres encuentros cara a cara.
- 17/05/26: Bournemouth vs Manchester City - Premier League - Por definirse
Manchester City vs Crystal Palace, jornada 36 de la Premier League
El partido pospuesto de la fecha 31 ante el Palace será el anteúltimo encuentro en casa, con la obligación de ganar para no depender de otros resultados. Dependiendo de cómo llegue en la tabla, podría tratarse de un partido decisivo para sus aspiraciones. El City se impuso en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.
- 22/05/26: Manchester City vs Crystal Palace - Premier League - Por definirse
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Southampton
25 de abril
12:15 USA, 11:15 MEX, 18:15 ESP
FA Cup
USA: ESPN Select, fuboTV, ESPN App, SiriusXM FC
Everton
2 de mayo
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Brentford
9 de mayo
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Bournemouth
17 de mayo
Por definirse
Premier League
USA: Sin información
Crystal Palace
22 de mayo
Por definirse
Premier League
USA: Sin información
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Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.