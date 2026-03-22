El Manchester City derrotó al Arsenal con doblete de Nico O' Reilly y se coronó campeón de la EFL Cup, ganando así su primer título de la temporada 2025/2026. Ahora, los Citizens se abocarán tanto a la Premier League como a la FA Cup, donde tienen chances de seguir ampliando su frondosa vitrina.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del club dirigido por Pep Guardiola.

Manchester City vs Liverpool, cuartos de final FA Cup

Liverpool v Manchester City - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El último choque copero entre ambos fue en semifinales de 2022, con victoria de Liverpool. Además, en los últimos 10 duelos entre ambos, el City consiguió cuatro victorias, dos empates, y cuatro derrotas ante los Reds.

04/04/26: Manchester City vs Liverpool - Cuartos de final FA Cup - USA 10:00, MX 09:00, ESP 16:00

Chelsea vs Manchester City, jornada 30 de la Premier League

Stamford Bridge, Home of Chelsea Football Club | Chris Gorman/GettyImages

Tras la fecha FIFA, el City visitará Stamford Bridge con la necesidad de sumar puntos y escalar posiciones en la tabla. En los últimos seis enfrentamientos, el conjunto de Guardiola ganó tres y empató tres, aunque varios fueron por margen mínimo.

12/04/26: Chelsea vs Manchester City - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Manchester City vs Arsenal, jornada 31 de la Premier League

Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Jack Thomas - WWFC/GettyImages

Un partido que puede definir el campeón de la temporada, con los dos equipos más regulares cara a cara. El City llega como perseguidor y el Arsenal como líder.

19/04/26: Manchester City vs Arsenal - Premier League - USA 10:30, MX 09:30, ESP 16:30

Burnley vs Manchester City, jornada 32 de la Premier League

Burnley FC v Nottingham Forest - Premier League | NurPhoto/GettyImages

El Burnley intentará hacerse fuerte de local, pero los números favorecen claramente al conjunto de Manchester: ha ganado en los últimos 14 enfrentamientos entre ambos en liga.

26/04/26: Burnley vs Manchester City - Premier League - USA 09:00, MX 08:00, ESP 15:00

Everton vs Manchester City, jornada 33 de la Premier League

Hill Dickinson Stadium | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Los Toffees están en el top 10 de la Premier League y se ilusionan con terminar lo más arriba posible para soñar con un regreso triunfal a copas europeas tras varios años de ausencia. Por su parte, el City podría seguir con chances de ser campeón.

02/05/26: Everton vs Manchester City - Premier League - a confirmar

Calendario de los próximos 5 partidos del Manchester City